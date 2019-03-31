Президентские выборы-2019: как голосуют в украинских областях

Первый час голосования на выборах в Украине миновал. В регионах участки, как и запланировано, открылись в восемь утра.

Тернопольщина

В Тернополе уже отчитались, что избирательные участки открылись вовремя, в восемь утра.

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Утром пришло немного людей голосовать, потому что на Западной Украине, как отмечают журналисты, есть традиция сначала ходить в церковь, а потом уже голосовать. На избирательных участках ожидают первый наплыв украинцев – около 12 часов. Второй – после обеда.

В Тернополе зарегистрирована 181 тысяча избирателей, а в области более 800 тысяч. Всего в Тернопольской области есть 1182 избирательных участка.

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Донетчина

Избирательный процесс на Донетчине происходит спокойно. Сейчас приходит более старшее поколение, а молодежь посещает позже. Нарушений пока нет, однако присутствует много наблюдателей, в том числе экзит-пол.

Краматорск город тыловой, хотя и входит в зону Операций Объединенных Сил, поэтому здесь выборы не отличаются от любого города Украины.

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Буковина

Корреспондент 24 канала сообщает, что в Черновицкой области люди пришли на участки с надеждой, что их голос поможет. Все с воодушевлением голосуют и верят в лучшее, правда, попадаются и те, кто считают, что эти выборы не имеют никакого смысла.

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Зафиксированы первые нарушения в Черновцах. Представители "Опоры" сообщили, что зафиксировали фотографирование бюллетеней в кабинках, а также открытие одного участка с опозданием.

На избирательном участке, который находится на территории школы № 9 рассказали, что перед открытием провели заседание комиссии и включили гимн. Члены участковой комиссии говорят, что подсчет голосов в этом году будет непростым. В первой половине дня обычно невысокая активность. Больше всего людей приходит: с 12 до 14 часов, а также с 16 и до вечера.

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Сумщина

Выборы на Сумщине начались вовремя. Тысяча участков, которые сегодня работают, открылись в восемь часов. В течение дня в них должно проголосовать 870 тысяч избирателей. Охрану порядка на участках осуществляют более 1600 правоохранителей. Также им помогают представители ГСЧС, Нацгвардии и военные.

Был один вызов правоохранителей на участок из-за спора представителей "Нацдружины" и избирателей.

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