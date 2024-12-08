Дело о государственной измене: против президента Южной Кореи проводят расследование

Прокуратура Южной Кореи расследует обвинения в государственной измене и злоупотреблении властями против президента Юн Сок Йоля. Также сообщается о задержании министра обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap и Reuters.

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Так, глава специального штаба по расследованию объявления военного положения в Южной Корее Пак Се Хюн рассказал, что были поданы многочисленные жалобы, и в соответствии с процессом ведется расследование.

По словам Пака, прокуроры расследуют обвинения против Юна в государственной измене и злоупотреблении властью.

В то же время прокуратура Южной Кореи арестовала бывшего министра обороны из-за вероятной роли в объявлении военного положения. Сециальная следственная группа изъяла его мобильный телефон, а перед арестом Кима допросили. Министр добровольно явился в прокуратуру.

Сообщается, что жалобу в прокуратуру против Юна, Кима и командующего военным положением Пак Ан Су подали трири оппозиционные партии. Причастных к объявлению военного положения обвинили в восстании. Теперь им грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

Оппозиционные законодатели утверждают, что Юн мобилизовал военные силы, чтобы заблокировать голосование законодателей. По их мнению, это было указ о военном положении был некоституционным.

Заметим, 7 декабря парламент Южной Кореи не смог одобрить импичмент президента страны Юн Сок Йоля. Это произошло в результате неявки депутатов правящей партии. Однако впоследствии лидер президентской партии "Сила народа" Хан Дон Хун заверил, что Юн Сок Ёль уйдет в отставку. Импичмент президента поддерживает 73,6% опрошенных корейцев.