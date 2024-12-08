Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap і Reuters.

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Як розвиваються події у Південній Кореї після скасування воєнного стану

Так, очільник спеціального штабу із розслідування оголошення воєнного стану у Південній Кореї Пак Се Хюн розповів, що було подано численні скарги, і відповідно до процесу ведеться розслідування.

За словами Пака, прокурори розслідують звинувачення проти Юна у державній зраді та зловживанні владою.

Водночас прокуратура Південної Кореї заарештувала колишнього міністра оборони через ймовірну роль в оголошенні воєнного стану. Спеціальна слідча група вилучила його мобільний телефон, а перед арештом Кіма допитали. Міністр добровільно з'явився до прокуратури.

Повідомляється, що скаргу до прокуратури проти Юна, Кіма та командувача воєнним станом Пак Ан Су подали три опозиційні партії. Причетних до оголошення воєнного стану звинуватили у повстанні. Тепер їм загрожує смертна кара або довічне ув'язнення.

Опозиційні законодавці стверджують, що Юн мобілізував військові сили, щоб заблокувати голосування законодавців. На їхню думку, це було указ про воєнний стан був некоституційним.

Зауважимо, 7 грудня парламент Південної Кореї не зміг схвалити імпічмент президента країни Юн Сок Йоля. Це відбулося внаслідок неявки депутатів правлячої партії. Проте згодом лідер президентської партії "Сила народу" Хан Дон Хун запевнив, що Юн Сок Йоль піде у відставку. Імпічмент президента підтримує 73,6% опитаних корейців.