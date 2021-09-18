При каких условиях Путин встретится с Зеленским: ключевой момент

Президент России Владимир Путин не пойдет на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, если за это он ничего не получит. Российскому руководителю наоборот нужна консолидация после выборов в Госдуму.

И он будет последовательно преследовать эту линию. Об этом сказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин в комментарии 24 каналу.

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"Путин будет пытаться играть"

По словам Павла Климкина, есть вопросы, которые можно обсуждать только с президентом России. И речь идет не только об оккупации Крыма и Донбасса, где "Путин будет пытаться играть и говорить, что он все готов обсуждать только в нормандском формате, а о Крыме не готов разговаривать вообще".

Это вопросы, например, поставки туркменского газа, что возможно только через территории России, и это фактически будет российский газ. Это могут быть и другие экономические темы.

На самом деле я не вижу на сегодня никакого желания и готовности со стороны Путина идти хотя бы на компромисс в вопросах безопасности. Он будет играть дальше и повышать ставки, окружать нас, в том числе и с территории Беларуси. Но вопросы, касающиеся газа и энергоносителей – да, они могут звучать,

– отметил Климкин.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин / Фото Збруч

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