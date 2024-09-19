Тучи надвигаются, – Свитан спрогнозировал ход боев в Курской области

Вооруженные Силы Украины остановили наступление российской армии в Курской области. Его противник начал буквально несколько дней назад. В целом в дальнейшем развитие событий на Курщине будет зависеть от решения военно-политического руководства России относительно переброски войск.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. К слову, сейчас ситуация в Курской области стабилизировалась. Однако россияне достигли частичного успеха, войдя в один из населенных пунктов.

Смотрите также Командующий Сухопутных войск показал пополнение обменного фонда на Курщине: горячие кадры

Какая опасность ждет россиян

Россияне, остановив продолжение летней операции на Восточном фронте, могут перебросить достаточное количество сил и средств на Курщину.

Если Россия перебросит примерно 50 тысяч войск с Восточного направления, то сможет вытеснить Силы обороны обратно в Украину,

– отметил Свитан.

Несмотря на то, что украинские войска отойдут, они смогут выполнять основную задачу – удерживать на линии боестолкновения десятки тысяч российских войск, которые не будут давить на Покровск, Курахово, Угледар.

Снимем давление с этого направления. Впрочем, все будет зависеть от того, какое решение примут россияне. Если не решатся перебрасывать войска на Курщину, то судьба вражеской группировки в районе Снагости – туманна, ведь на них надвигаются тучи,

– сказал военный эксперт.

По его словам, в таком случае Силы обороны закроют котел не только с помощью реки Сейм, но и с помощью операции Глухов – Рыльск. Почти 3 – 4 тысячи российских солдат от Теткино до Суджи окажутся в полном окружении. К слову, российские власти в Рыльске уже приняли решение о эвакуации гражданских со стороны Глухова.

Заметим, военный эксперт Олег Жданов отметил, что первая попытка атаковать ВСУ с флангов у врага провалилась. По его мнению, вряд ли в ближайшее время оккупанты будут пытаться осуществлять новую наступательную операцию.

Напомним, активные бои в Курской области России начались 6 августа 2024 года. В режиме полной тишины тогда Вооруженные Силы Украины пересекли российско-украинскую границу и двинулись к городу Суджа. В течение нескольких дней удалось продвинуться ощутимо вглубь территории России и взять под контроль несколько сотен квадратных километров. 12 августа власти подтвердили участие ВСУ в операции.