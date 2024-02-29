Россия может этим воспользоваться: у Зеленского предположили, что кроется за обращением Приднестровья

"Депутаты" непризнанного Приднестровья 28 февраля обратились к России, чтобы та защитила их интересы. Они отметили, что якобы Молдова устроила им "экономическую блокаду".

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что обращение "депутатов" из Приднестровья не будет иметь никаких последствий. Эти события означают, что Россия в очередной раз решила повысить ставки.

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Не хотят масштабировать войну

Он напомнил, что представители "странного собрания" – съезда "депутатов" в криминальном анклаве Приднестровья отправили обращение России о том, что Молдова оказывает "давление" на них.

Россия может этим воспользоваться в рамках пропаганды,

– предположил Подоляк.

"Депутаты" отправили это заявление для того, чтобы получить пропагандистский эффект. Но, по его мнению, никто на это не отреагирует. В то же время Россия не имеет никакой логистической возможности зайти в этот анклав.

Россияне, учитывая их "достижения" в Украине, не хотят масштабировать войну. Они хотят масштабировать ее информационно. Поэтому и повысили ставки: сказали, что есть обращение, и что они "могут здесь начать еще боевые действия". Также они хотят напугать Европу, что якобы Россия имеет какие-то силы и средства для эскалации,

– пояснил советник главы ОПУ.

Хотя у оккупантов в начале вторжения в Украину были такие планы. Они планировали, что при условии захвата Юга Украины, создадут логистические возможности, чтобы иметь через Приднестровье существенное влияние на молдавское правительство.

Всегда будет иметь определенную поддержку

Россия, по мнению Подоляка, будет всегда искать возможности где-то начать большую или маленькую "победоносную" войну. Сегодня это – абсолютно экспансионистское, милитаристское государство. Она может существовать только в состоянии войны, постоянной эскалации. Если Россия останется в таком политическом виде, как сегодня, то будет всегда провоцировать различные войны.

Кроме того, она всегда будет иметь определенную поддержку. До сих пор существует коррупционная пророссийская сеть, созданная Россией 10 – 15 лет назад. Какое-то там "россотрудничество" в Кишиневе, российские культурные представительства, которые являются пропагандистскими центрами. Формируются пророссийские сети, которые в любой момент могут выйти с протестами "в поддержку России",

– подчеркнул он.

В то же время страна-агрессор тратит огромное количество денег на пропагандистские программы, которые касаются разных стран, в поддержку пророссийских политических партий или общественных движений.

Поэтому, по словам Михаила Подоляка, по ситуации по Приднестровью есть несколько моментов:

Нет смысла на это обращать внимание.

Это не будет иметь никаких последствий.

Россия точно туда никак не сможет туда зайти.

Молдова точно не имеет никаких там претензий к Приднестровью. Никакого давления не оказывает.

Ситуация вокруг Приднестровья: главное

Так называемые "депутаты" непризнанного Приднестровья анонсировали, что готовят обращение к Владимиру Путину, объявить которое хотели 28 февраля во время собрания. Возникло предположение, что они могли бы попросить главу Кремля присоединить Приднестровье к России. Однако в ГУР опровергли эту информацию.

Съезд "депутатов" состоялся, как они и обещали, 28 февраля в Тирасполе. На нем присутствовали примерно 650 делегатов. Они обратились в совет федерации и государственную думу России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления "давления Молдовы".

В обращении к России также говорится о том, что Молдова развязала против Приднестровья "экономическую войну" и якобы намеренно блокирует переговоры с Тирасполем. Поэтому "депутаты" и обратились к России. Однако они не намерены просить присоединения Приднестровья к ней.