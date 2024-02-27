В НАТО рассказали о своих действиях, если Россия попытается аннексировать Приднестровье

В НАТО скептически относятся к заявлениям о том, что Россия может аннексировать Приднестровье. В Альянсе считают, что Кремль не имеет на это сил и ресурсов.

Такое мнение в интервью высказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Он также рассказал о плане действий Альянса, если Россия все же попытается аннексировать Приднестровье.

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Как отреагирует НАТО

Джоанэ заявил, что НАТО осудит действия России, если российские оккупанты все же решат аннексировать Приднестровье.

Если Россия решит аннексировать Приднестровье, НАТО осудит подобные действия и продолжит поддерживать Республику Молдова,

– подчеркнул заместитель генсека НАТО.

Он также добавил, что российский президент Владимир Путин планировал "зажать Украину в тиски", в том числе – с помощью "Приднепровской Молдавской Республики", где и сейчас находятся российские военные и сепаратисты. Впрочем, в НАТО считают, что у России нет сил это сделать.

Кроме того, Джоанэ поделился мнением относительно так называемых "референдумов", которые Россия проводит на оккупированных территориях. Так, заместитель генсека НАТО отметил, что все такие действия в непризнанных Осетии, Абхазии и в Приднестровье, которые были организованы и проведены ранее, являются абсолютно недействительными с международной точки зрения.

Говоря о том, что стоит ожидать от "съезда депутатов", который анонсировали на 28 февраля, Джоанэ предположил, что будет объявлено не о "референдуме", а о новых торговых соглашениях между Приднестровьем и Россией. Заместитель генсека НАТО также добавил, что в "ПМР" уже проходил так называемый "референдум" несколько лет назад.

Что происходит в Приднестровье: последние новости

С начала года Россия вместе с сепаратистами создает различные провокационные инциденты. Так, в начале января в Приднестровье заявили, что якобы на границе с Украиной произошла стрельба, после чего якобы были похищены 2 человека. В ГПСУ отметили, что такая информация не соответствует действительности, а сообщения об этом имеют провокационный характер.

После этого в Институте изучения войны заявили, что Россия может готовить операцию по дестабилизации не только Приднестровья, а и всей Молдовы. В частности, доказательством этого может быть сообщение так называемого "министерства государственной безопасности" Приднестровья, которое 12 января опубликовало пресс-релиз. В нем утверждается, что молдавские спецназовцы якобы готовят "специальные боевые группы" численностью более 60 человек для разрушения критически важных объектов.

22 февраля сепаратисты из Приднестровья заявили, что готовят обращение к российскому президенту Владимиру Путину. Его планируют сделать уже 28 февраля. В сети предположили, что, вероятно, сепаратисты будут просить Россию о присоединении Приднестровья. В то же время в Кишиневе заявили, что пока нет оснований считать, что ситуация в регионе может ухудшиться.

В ГУР МО заявили, что информация о том, что Приднестровье может просить Россию о присоединении, пока не подтверждается. В то же время "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, заявила, что информация, которая сейчас широко обсуждается в СМИ, является частью внутреннего политического молдавского процесса. В частности, таким образом приднестровская "власть" оказывает определенное давление на Кишинев с целью защиты своих экономических интересов.

Комментируя ситуацию в Приднестровье, Наталья Гуменюк сообщила, что группировка украинских войск, расположена вдоль контактной линии с непризнанной республикой, готова к любым действиям со стороны сепаратистов и имеет все необходимые ресурсы для реагирования на опасность.

. В 2006 году в Приднестровье прошел так называемый "референдум" за присоединение к России. По результатам "голосования", 97,2% избирателей тогда поддержали присоединение к России.