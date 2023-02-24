Уже есть предупреждение для Молдовы: откроет ли Россия второй фронт из Приднестровья

Россия может готовить провокации в Приднестровье и открыть еще один фронт. Молдове сейчас нужно быть особенно осторожной.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что Россия очень хорошо умеет строить информационную основу, чтобы затем оправдывать свои действия.

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Может повториться украинский сценарий

21 февраля 2022 года Россия имитировала диверсионную деятельность ВСУ якобы с прорывом ее границы возле населенного пункта Кузнецы с участием украинских БМП-2 и БТР-70М. Кузнецы расположены в 30 километрах на то время линии столкновения в Донецкой области.

"То есть 30 километров оккупированной территорией так называемой "ДНР", да еще и на БМП и БТР-70М, который в то время не стоял на вооружении в ВСУ. Но именно с этого все начиналось", - подчеркнул факты военный эксперт.

Он продолжил, что таким образом Россия готовила информационную почву, чтобы потом объяснять, почему началась их так называемая "СВО".

То, что в Молдове может все начаться по такому сценарию, я не сомневаюсь. Поэтому на сегодняшний день власти нужно быть очень осторожной. Вот такие предупреждения, назовем их так, от МО России ничто иное, как анонс своих дальнейших действий,

– подчеркнул Коваленко.

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Как Россия может готовить провокацию

Россия не минует участие Украины в этой провокации, чтобы снова выглядеть "освободителем".

"Они могут рассказать: Украина сделала эту провокацию в Приднестровье, пытается забрасывать ДРГ. А все потому, что нацистские власти в Кишиневе позволяют им это сделать. Нам (России – 24 Канал) надо денацифицировать Майю Санду и всю действующую власть в Кишиневе" , – предположил военно-политический обозреватель.

После такого сценария может начаться новая гибридная "СВО".

Какова вероятность реализации такого сценария

Александр Коваленко резюмирует, если россияне пойдут по такому сценарию, для них это будет "суицидальная миссия без какого-либо положительного финала".

"Они действуют, как крысы, которых загнали в тупик. Когда крысу загоняешь в тупик, она что делает? Она атакует. И именно это может быть последняя суицидальная атака, конвульсия даже", – резюмировал Александр Коваленко.

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