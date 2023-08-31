Это могло бы ускорить окончание войны, – Зеленский о приглашении Украины в НАТО
Источник:RTP
Украина продолжает интегрироваться в западный мир. Президент Зеленский рассказал, когда она может стать членом ЕС и НАТО.
Европейский союз смело продемонстрировал готовность принять Украину в свою семью, когда 23 июня 2022 года предоставил ей статус страны – кандидата на вступление в ЕС. А вот с НАТО – не все так просто. Президент Зеленский объяснил, почему Украине важно получить "зеленый свет" от Альянса во время войны.
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Это могло бы стать началом окончания
Несмотря на то, что в стране продолжается война, работа по интеграции Украины в ЕС и НАТО не останавливается. По словам Владимира Зеленского, Украина станет членом НАТО уже после войны. Основной вопрос состоит в том, как быстро и чем именно она завершится.
В то же время, по мнению главы государства, приглашение в Альянс Украина могла бы получить и во время войны.
Это сложнее. Я считаю, что приглашение Украины в НАТО могло бы приблизить окончание войны. Однако, к сожалению, не все такого мнения. Поэтому есть как есть,
– подытожил президент.
Что касается членства в ЕС, все выглядит гораздо понятнее. Зеленский выразил уверенность, что есть все шансы начать диалог по поводу будущего членства Украины в ЕС в 2023 году.
Решение о начале этого диалога может быть принято до конца года. А уже с началом нового года можно будет запустить этот процесс. Все будет зависеть от политической воли европейских партнеров и нашего желания и возможностей,
– сказал Зеленский.
Украинский путь в НАТО
- 11 – 12 июля в Вильнюсе состоялся знаковый саммит НАТО с участием президента Зеленского.
- Украинское общество ожидало, что на этом саммите Украина получит приглашение в Альянс, однако этого не произошло. Президент Зеленский возмутился, когда узнал, что Альянс обсуждает формулировку по приглашению Украины, а не ее членства.
- В то же время, на этом мероприятии был принят ряд важных решений относительно будущего Украины в НАТО. В частности, страны НАТО согласовали итоговое коммюнике по Украине – Альянс примет страну к себе без ПДЧ. Генсек Йенс Столтенберг отметил, что Украина получит приглашение в НАТО, когда согласятся все страны-члены и когда Киев выполнит все требования по вступлению.
- Также страны "Большой семерки" подписали декларацию о поддержке Украины. Там, в частности, речь шла о гарантиях безопасности для нашего государства. Государства обязались оказывать Украине необходимую помощь для поддержания способности давать отпор врагу.