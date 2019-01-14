13:22
14 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Приговоры пленным украинским морякам планируют вынести в один день, – Полозов

      30 Читати новину українською
      Пленных украинских моряков хотят судить в один день
      Пленных украинских моряков хотят судить в один день

      Украинских моряков планируют судить группами по четыре человека. Таким образом планируется провести все судебные заседания в один день.

      Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов в эфире Еспресо.TV.

      Читайте также: Курсанты академии Нацгвардии устроили флешмоб в поддержку пленных моряков: впечатляющее видео

      Что касается самого судебного заседания, то его проведут по шаблону. Они собираются судить "четверками": будут заводить по 4 моряка к двум разным судьям. Планируется таким образом провести все судебные заседания в один день в три приема,
      – отметил Полозов.

      Ранее российское следствие просило Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание о продлении срока ареста захваченным украинским морякам. Также следствие призвало не разглашать итоги заседания без предварительного согласования.

      Напомним, в России до 25 мая продлили срок предварительного следствия по делу украинских моряков, которые были незаконно захвачены российскими военными в Керченском проливе. Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако он будет иметь формальный вид, ведь РФ уже имеет подготовленный приговор.


      Как украинские моряки оказались в российском плену?
      25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

      Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як проходить конкурс до Антикорупційного суду: детальний аналіз перших кандидатів
      сегодня , 13:00 Як проходить конкурс до Антикорупційного суду: детальний аналіз перших кандидатів
      Роман Маселко 13
      Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      сегодня , 12:50 Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      38468
      Ні обіцянок, ні пробачень: як влада замилює очі українцям
      сегодня , 12:00 Ні обіцянок, ні пробачень: як влада замилює очі українцям
      Артем Овдієнко 553
      Правоохоронці вкрали коштовностей на мільйони: як обшуки перетворюються в пограбування
      сегодня , 11:00 Правоохоронці вкрали коштовностей на мільйони: як обшуки перетворюються в пограбування
      Тетяна Мартинюк 293
      Обращение Трампа, расследование ФБР, правительство "не работает" – главные новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Обращение Трампа, расследование ФБР, правительство "не работает" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 245
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук