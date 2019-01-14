Приговоры пленным украинским морякам планируют вынести в один день, – Полозов

Украинских моряков планируют судить группами по четыре человека. Таким образом планируется провести все судебные заседания в один день.

Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов в эфире Еспресо.TV.

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Что касается самого судебного заседания, то его проведут по шаблону. Они собираются судить "четверками": будут заводить по 4 моряка к двум разным судьям. Планируется таким образом провести все судебные заседания в один день в три приема,

– отметил Полозов.

Ранее российское следствие просило Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание о продлении срока ареста захваченным украинским морякам. Также следствие призвало не разглашать итоги заседания без предварительного согласования.

Напомним, в России до 25 мая продлили срок предварительного следствия по делу украинских моряков, которые были незаконно захвачены российскими военными в Керченском проливе. Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако он будет иметь формальный вид, ведь РФ уже имеет подготовленный приговор.



Как украинские моряки оказались в российском плену?

25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.



Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.