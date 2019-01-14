Вироки полоненим українським морякам планують винести в один день, – Полозов

Українських моряків планують судити групами по чотири особи. Таким чином планується провести всі судові засідання в один день.

Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов в ефірі Еспресо.TV.

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Що стосується самого судового засідання, то його проведуть за шаблоном. Вони збираються судити "четвірками": будуть заводити по 4 моряки до двох різних суддів. Планують таким чином провести всі судові засідання в один день у три приймання,

– зазначив Полозов.

Раніше російське слідство просило Лефортовський суд Москви закрити від слухачів і ЗМІ судове засідання щодо продовження терміну арешту захопленим українським морякам. Також слідство закликало не розголошувати підсумки засідання без попереднього узгодження.

Нагадаємо, у Росії до 25 травня продовжили термін попереднього слідства у справі українських моряків, які були незаконно захоплені російськими військовими біля Керченської протоки. Раніше адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте він буде мати формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.



Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.