13:35
14 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Вироки полоненим українським морякам планують винести в один день, – Полозов

      62 Читать новость на русском
      Полонених українських моряків хочуть судити в один день
      Полонених українських моряків хочуть судити в один день

      Українських моряків планують судити групами по чотири особи. Таким чином планується провести всі судові засідання в один день.

      Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов в ефірі Еспресо.TV.

      Читайте також: Курсанти академії Нацгвардії влаштували флешмоб на підтримку полонених моряків: вражаюче відео

      Що стосується самого судового засідання, то його проведуть за шаблоном. Вони збираються судити "четвірками": будуть заводити по 4 моряки до двох різних суддів. Планують таким чином провести всі судові засідання в один день у три приймання,
      – зазначив Полозов.

      Раніше російське слідство просило Лефортовський суд Москви закрити від слухачів і ЗМІ судове засідання щодо продовження терміну арешту захопленим українським морякам. Також слідство закликало не розголошувати підсумки засідання без попереднього узгодження.

      Нагадаємо, у Росії до 25 травня продовжили термін попереднього слідства у справі українських моряків, які були незаконно захоплені російськими військовими біля Керченської протоки. Раніше адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте він буде мати формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

      Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

      Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як проходить конкурс до Антикорупційного суду: детальний аналіз перших кандидатів
      сьогодні , 13:00 Як проходить конкурс до Антикорупційного суду: детальний аналіз перших кандидатів
      Роман Маселко 72
      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні , 12:50 Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      24470
      Ні обіцянок, ні пробачень: як влада замилює очі українцям
      сьогодні , 12:00 Ні обіцянок, ні пробачень: як влада замилює очі українцям
      Артем Овдієнко 599
      Правоохоронці вкрали коштовностей на мільйони: як обшуки перетворюються в пограбування
      сьогодні , 11:00 Правоохоронці вкрали коштовностей на мільйони: як обшуки перетворюються в пограбування
      Тетяна Мартинюк 873
      Обращение Трампа, расследование ФБР, правительство "не работает" – главные новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Обращение Трампа, расследование ФБР, правительство "не работает" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 257
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Терористи продовжують підтягувати сили до Дебальцевого, — Тимчук
       28 січня 2015 , 07:52
      В Криму готується провокація стосовно українських військових, — МВС (Відео)
       3 березня 2014 , 15:34
      Зірка Барселони відверто розізлився після перемоги його клубу в Лізі чемпіонів – перший бунтар Вальверде?
       4 жовтня 2018 , 20:13
      Мілевський натякає на серйозні стосунки, "збірники" з дружинами, Роналду в ОАЕ – як футбольні зірки зустріли 2019 рік
       1 січня , 12:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук