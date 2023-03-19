Как Пригожин оправдывает неспособность вагнеровцев достичь целей в Бахмуте: анализ ISW

Пригожин заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению на 5 направлениях и призвал оккупантов подготовиться к этому. Вероятно, финансист ЧВК "Вагнера" пытается создать предпосылки, чтобы объяснить поражение его наемников в Бахмуте.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны. Они также предположили, что Пригожин "спрогнозировал" украинское контрнаступление, чтобы объяснить актуальность своих призывов к россиянам беречь боеприпасы и технику.

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Пригожин анонсировал большое контрнаступление ВСУ

Аналитики предполагают, что Пригожин может пытаться создать обстоятельства, которые могли бы объяснить действия вагнеровцев вокруг Бахмута. В частности, в своем интервью, опубликованном в российском издании "РИА ФАН" 17 марта, финансист ЧВК "Вагнера" сказал, что ВСУ готовятся к контрнаступлению на пяти направлениях:

в районе Кременной,

Бахмута,

в сторону Донецка,

в Запорожской области

и еще и в российской Белгородской области.

Пригожин заявил, что украинские силы начнут эти операции где-то в середине апреля и призвал российские войска подготовиться к этим контрнаступлениям, а именно – "поберечь боеприпасы и технику". Он описал силы ВСУ как достаточно сильные для того, чтобы начать масштабные контрнаступательные действия по всей территории линии огня.

Специалисты ISW считают, что таким образом Пригожин пытается оправдать неспособность вагнеровцев добиться желаемого успеха в Бахмуте. Отметим, что в настоящее время его наемники проводят "авантюристические атаки" на населенные пункты, которые легче захватить к северу и северо-западу от города.

В анонсе контрнаступления украинских защитников финансист заявил, что в Бахмуте дислоцировано по меньшей мере 19 тысяч человек личного состава войск ВСУ. В Институте изучения войны предполагают, что такие утверждения являются попыткой оправдать отсутствие прогресса вагнеровцев на указанном направлении.

Изображение Пригожиным неминуемых украинских контрнаступлений также свидетельствует о том, что он считает, что российские войска вскоре потеряют инициативу перед Украиной и будут вынуждены перейти к обороне, а не будут продолжать остановленные или неудачные наступления в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки или Угледара,

– констатировали в ISW.

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