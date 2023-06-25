Осталось недолго: экс-агент КГБ допустил, когда могут ликвидировать Пригожина

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин быстро завершил свое восстание. Однако он очень сильно испугал Владимира Путина, который не простит вождю зэков такого унижения. Пригожину убьют до конца 2023 года.

Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, если Пригожина не убьют, он станет следующим президентом России.

Смотрите также Военный переворот или пиар-акция Пригожина: что происходило в России

"У него вертолет упадет или еще что-то случится. Пригожин – обреченный человек, потому что он испугал Путина. А Путин не прощает людей, которые его пугают. Пригожин заставил Путина признать свою вину и дать заднюю. Сейчас он не будет спешить, а даст Пригожину успокоиться, снизить уровень безопасности. Я думаю, Пригожина убьют до конца этого года", – считает он.

Пригожин имеет страшный компромат на Путина

Жирнов отметил, что Путин прощал Пригожину очень много вещей, которые не смог бы простить кому-то другому. По его мнению, их связывают особые отношения. Не исключено, что у руководителя вагнеровцев есть компромат на диктатора.

Возможно, у Пригожина есть некий компромат на Путина. Возможно, они вместе спали, возможно, с мальчиками спали, а у Пригожина есть эти видео, которыми он угрожает Путину. Есть у него какой-то страшный компромат,

– предположил эксагент КГБ.

Жирнов о мятеже Пригожина: смотрите видео

Номинальный президент

Экс-сотрудник Службы внешней разведки России подчеркнул, что своим бунтом Пригожин показал всему миру, что в стране-агрессорке нет президента, не действуют никакие законы, нет даже самого государства.

Пригожин подтвердил, что в России не существует государства и президента Путина. Есть номинальный дед-пердун, сидящий в бункере, время от времени оттуда вылезающий, не всегда сам, а в виде двойников, что-то говорит, но ничего не решает. Есть исполняющий обязанности президента Пригожин,

– сказал Жирнов.

Бунт вагнеровцев: главное