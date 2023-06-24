Было бы хорошо, чтобы этот процесс затянулся: сценарии продолжения переворота в России
Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил войну минобороны России, а впоследствии заявил о начале гражданской войны. В Кремле же выжидают, потому что наверняка не понимают степень охвата того, что организовал Пригожин и не знают, какие меры предпринимать.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он добавил, что партийный флешмоб, устроенный представителями регионов в поддержку Путина лишь демонстрирует нескоординированность власти.
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Не постановка
С точки зрения правовой квалификации в России происходит попытка "военного переворота". К тому же эта попытка перешла в активную фазу выполнения.
Речь диктатора Владимира Путина обобщенно дала два варианта развития событий на болотах:
- военный переворот будет успешным;
- ЧВК "Вагнера" и главарь Евгений Пригожин перестанут существовать.
Как отметил политолог, когда выдерживалась пауза между официальным комментарием Кремля, выступлением Путина, сообщением о регистрации уголовного производства, можно было предположить, что речь идет об определенной постановке, инсценировке, так называемой игре с внутренней аудиторией.
"Было бы хорошо, чтобы этот процесс (мятеж Пригожина – 24 Канал) затянулся на недели или месяцы, а именно противостояние набирало обороты. Ведь это могло бы снять по крайней мере ситуативное напряжение на фронте и, возможно, поспособствовало бы деоккупации наших территорий", – сказал Вигиринский.
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Поддержат ли россияне Пригожина
Пока что по той информации, которая доходит из России, к сожалению, нет ощущения, что в ЧВК "Вагнер" приобщаются право настроенные националисты или граждане.
Это не значит, что этого не произойдет. Мы ведь не видим настроения и того, что происходит в войсках. Пока мы не знаем, как пополняется штат вагнеровцев, сколько бойцов в строю и какая военная способность,
– подчеркнул политолог.
Вероятно, первые обращения террориста Пригожина адресовались военнослужащим и так называемым тяготеющим к нему патриотам.
Что известно о мятеже Пригожина
- Вожак ЧВК "Вагнера" объявил войну министру обороны Сергею Шойгу. Это произошло после того, как якобы минобороны нанесло ракетный удар по базе вагнеровцев в тылу.
- В своем срочном обращении Владимир Путин начал сетовать, что "и так живем в трудные времена, против нас Запад", а тут какие-то "лица" ставят свои амбиции выше.
- Минобороны Великобритании заявили, что российская армия не противостоит вагнеровцам так активно, как надеется Путин.