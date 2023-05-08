Элемент политической игры: почему Пригожин очень хочет сохранить часть своих наемников

Евгений Пригожин заявил, что 10 мая выведет вагнеровцев из Бахмута, если ему не дадут боеприпасы. Это абсолютный элемент политической игры, поскольку Пригожину крайне важно сохранить хотя бы часть своих наемников.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Игорь Рейтерович. Он подчеркнул, что никакого снарядного голода у российских наемников нет.

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Единственный ресурс – наемники

Рейтерович объяснил, что наемники и ЧВК – единственный ресурс Пригожина, без которого он ничего из себя не будет представлять в современных политических играх в России. Там нужно иметь либо информационное, либо финансовое влияние, либо вот такие частные компании.

Эти заявления – элемент политической игры и желание сохранить свой ресурс на будущее, когда начнется разделение, чтобы Пригожин мог предложить свои услуги той группе, которая будет бороться за власть. С другой стороны – попытка привлечь к себе внимание и попиариться. Ибо есть определенная категория россиян, которой нравится романтика тюрем и его сленг. Он это эксплуатирует,

– проанализировал политолог.

Игорь Рейтерович о политике Пригожина и его заявлениях: смотреть видео

Противостояние продолжится

Вместе с тем, продолжится противостояние вагнеровцев и российского Минообороны. Резкие заявления Пригожина в их адрес будут звучать и дальше, поскольку это ему никто не запрещает делать. В том числе и сам Путин.

"Путину нравится внутренняя видовая борьба. Потому что он считает, что это помогает увеличить эффективность. Но она нулевая, и Путина это не волнует. Кроме того, когда они совместно деруться, у них нет времени где-то встретиться и договориться о каких-то совместных действиях. В том числе в контексте политических историй по поводу передела власти и гипотетического устранения Путина", – предположил политолог.

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