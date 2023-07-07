Мятеж Пригожина – российская гражданская война, в которой нет победителей

Последствия попыток группы "Вагнера" захватить власть в России можно оценивать лишь спустя какое-то время после окончания цирка, который все назвали мятежом Пригожина. Ведь после молниеносного прорыва наемников на Москву и крайне быстрого отказа от декларируемых требований вообще не было понятно, чем все обернется для страны-террориста.

Уже сейчас можно сказать, что от противостояния путинских пособников и организаторов бунта, которые до сих пор остаются неизвестными широким массам, не выиграла ни одна из сторон. Российские власти показали себя абсолютно недейственными и слабыми, а стойкий к внешним ударам рашистский режим – способным развалиться буквально от каждого толчка изнутри. Евгений Пригожин в результате условного провала оказался не только без снарядов, но и без заказов от минобороны на десятки миллиардов рублей. Какие предварительные итоги мятежа против Путина, читайте в материале 24 Канала.

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Главные организаторы мятежа до сих пор действуют

Прежде всего следует отметить, что спецоперацию похода "вагнеровцев" на Москву готовили многие месяцы, а делал это совершенно точно не только Пригожин. Будучи медийной персоной, владелец карманной армии опирался на ряд лиц из высшего политического и военного командования России. Среди мятежников был генерал Суровикин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также многие другие персонажи, которых в Кремле, судя по всему, пока не разоблачили.



Суровикин метил на место Герасимова / Фото из российских псевдоСМИ

Главные организаторы мятежа, едва не спровоцировавшие если не развал России, то полное переформатирование действующего режима, до сих пор остаются на свободе и при должностях.

Так что в ближайшее время ситуация будет развиваться в ту или иную сторону: властям придется либо проводить очень серьезные чистки, либо жить в ожидании повтора переворотов.

Иначе эти лагеря, вступившие в совершенно открытое противостояние, сосуществовать вряд ли смогут, ведь баланс соблюдения интересов всех криминальных структур, правящих Россией, был нарушен. Заключить же новый "общественный" договор представители мафиозных кооперативов никак не смогут. По крайней мере, без перераспределения рынков и, как следствие, разборок и борьбы за деньги и власть.

Например, некоторые приближенные к Путину олигархи, которые набивали свои карманы исключительно за счет распила миллиардов из российского бюджета, вряд ли захотят, чтобы царя прибили табакеркой. Зато обиженные на диктатора типа Фархада Ахмедова очень хотели бы ликвидации сумасшедшего фюрера и возвращения более стабильных времен.

Само же российское общество в этом случае вообще не играет никакого значения, потому что оно будет молчаливо поддерживать тех, кого скажут. Хотя, конечно, нельзя отрицать тот факт, что россияне, как оказалось, уже совсем не "топят" за Путина. Им просто нужен сильный лидер, который будет кормить их баснями о величии, давать вымышленные победы и наказывать плетью, а какую фамилию будет носить царь, будет он убийцей и насильником, или вором и педофилом, это для рашистов вопрос совсем неважный.

Когда Пригожин захватил Ростов и двигался на Москву, в сторону колонн "вагнеровцев" не полетело ни одного коктейля Молотова. Миллионы русских были откровенно шокированы началом гражданской войны, однако смиренно самоустранились от своего в ней участия. При этом, как свидетельствуют некоторые кремлевские социологические исследования, 60% рашистов симпатизировали группе "Вагнера", но при этом те же 60% не хотели бы изменений в собственном военно-политическом руководстве. То есть рабское население болот традиционно для себя уселось на шпагат и смогло уместить в голове поддержку двух противоборствующих сторон.



Жители Ростова совсем не сопротивлялись повстанцам / Фото из российских псевдоСМИ

В момент, который мог бы стать для России критическим, воспитанное телевизором общество предпочитало молчаливо отсидеться в своих квартирах и наблюдать за разборками с расстояния. Выйти за пределы комфорта пришлось только москвичам и жителям Рублевки, понимавшим, что в случае победы зэки и наемники будут их раскулачивать. В день мятежа Пригожина из Москвы уезжали и вылетали все, кто только мог, а за билеты на некоторые рейсы отдавали по 500 тысяч рублей.

Война сломала общественный договор между российскими кланами

Второй вывод, который можно сделать спустя более недели после недомятежа, заключается в том, что вся вертикаль российской власти больше напоминает карточный домик, чем монолитную структуру. При консолидации вокруг идеи уничтожения Украины, готовности совершать военные преступления и нести свою рашистскую идеологию по миру несмотря на любые сложности, российский режим невероятно хрупок изнутри. Его распирает от внутренней ненависти, распрей и просто безумной несостоятельности к действиям в случае форс-мажорных обстоятельств.

Более 20 лет Путин выстраивал работу своего режима, где решения всех ключевых вопросов были бы невозможны без него. Все аспекты жизни в мегаполисах и отдаленных забытых богом деревнях контролировались созданной под конкретные задачи вертикалью. Нацелена властная система была только на одно – обогащение лиц, которых можно условно назвать элитой. Все чиновники имели официальное разрешение воровать в любых масштабах, но должны были соблюдать правила: делиться определенным процентом от каждой сделки с вышестоящими.

При этом бункерный фюрер, когда еще был способен поиграть в хоккей или выйти на татами и не рассыпаться, смог стать модератором всех конфликтных ситуаций. Каждая башня Кремля, каждая банда получила свой кусок России. Нарушение неписаных правил в этой игре жестоко и показательно наказывалось, чтобы никому больше не хотелось. Достаточно вспомнить, как режим фактически пустил по миру Михаила Ходорковского или "оскорбил" Евгения Чичваркина.



Путин и его кооператив буквально уничтожил Ходорковского, когда тот нарушил неписаный договор российских элит / Фото из рашистских псевдоСМИ

Спорные ситуации, возникавшие во время "хозяйственной деятельности", разруливал лично Путин, а чтобы никто не сомневался в необходимости пребывания фюрера на этом посту, в администрации президента периодически провоцировали и подогревали те или иные конфликты. Которые царь потом героически решал. Все попытки кого-нибудь прорваться в эти мафиозные структуры, фактически распилившие Россию между собой, мгновенно пресекались – сесть за стол и оторвать себе кусок государственного бюджета можно было только приближенным к высшему элитарному кругу.

С началом полномасштабного вторжения этот порядок был полностью разрушен и растоптан. Некоторые олигархи, доходы которых напрямую зависели от успеха страны-бензоколонки, существенно обеднели. Их состояние за границей оказалось под арестом, а путинский режим еще и начал собирать со всех дополнительные деньги для возможности продолжать войну.

При этом все причастные к силовым структурам получили карт-бланш на феноменальное обогащение. Начиная от мелких офицеров и заканчивая депутатами и министрами разворовывали миллиарды бюджетных рублей: выделенные на восстановление бронетехники, на ее закупку, на снаряды, обеспечение солдат, их зарплаты, компенсации за ранение и гибель. Можно только вообразить себе масштабы хищений, если только компания Пригожина "Конкорд", занимающаяся питанием военнослужащих, за год заработала 86 миллиардов рублей.



"Конкорд" закончился / Скриншот из российских псевдоСМИ

С учетом того, что каждый второй пленный рассказывает о невероятном голоде во время пребывания в зоне боевых действий, сложно даже примерно понять, какие средства перекочевали в кармане российских элит только на этой сделке.

В общем, согласно открытым данным, Россия должна потратить на войну 32% своего годового бюджета, то есть более 9 триллионов рублей. Поэтому вполне понятно, что в момент, когда страна идет ко дну, некоторые персонажи среди ее элит так захотели надышаться перед смертью и получить контроль за такими потоками средств.

Не секрет, что тот же Суровикин очень хотел занять должность руководителя генштаба, а Пригожин сначала был нацелен по меньшей мере на кресло Шойгу. Впрочем, впоследствии, когда заговорщики уже заканчивали планировку переворота, путинский гарсон уже метил на место в Кремле.

Путин показал себя сплошным ничтожеством

Когда заточенная под коррупцию и бандитизм система столкнулась с новым для себя вызовом, у нее произошла программная ошибка. Пригожин и представители его лагеря начали грызться с Шойгу, а Путин практически впервые за более 20 лет не смог решить эту проблему, предложить каждой стороне устроивший ее компромисс. Так что проблема становилась все более критической, пока не превратилась в полноценный мятеж.



Никто из властей не вмешивался в конфликт Шойгу и Пригожина / Скриншот из видео путинского кашевара

Очень показательно то, что с того момента, когда Пригожин отправился в сторону Ростова, беспрепятственному выезду колонн способствовали лично главари террористических "республик" Пушилин и Пасечник, а растерянные срочники-пограничники не стали лезть в бой с хорошо вооруженными боевиками даже несмотря на наличие соответствующего приказа. Полицейские вообще пытались делать вид, что не замечают никаких нарушений.

В тот момент "сломалась" и вся российская пропаганда. Без каких-либо спущенных из Кремля методичек никто не знал, как комментировать задекларированные кашеваром требования и под каким соусом вообще подавать населению тот факт, что одно из очень распиаренных подразделений отправилось захватывать Москву. Путин, который должен был и не допустить такую ситуацию, и быстро выйти из нее, просто растерялся и играл в молчанку более 12 часов. Судя по всему, вообще никто не верил в то, что 70-летний президент справится с вызовом. Об этом ярко говорит массовая эвакуация олигархов и чиновников топ уровня. Кадыров срочно сбежал куда-то в Саудовскую Аравию, Медведев – в Оман, руководители прокуратуры, полиции и росгвардии бежали в Санкт-Петербург, а некоторые ФСБшники отправляли свои семьи за Урал. Согласитесь, совсем не похоже на картину под названием "сильнейший президент справится со всем". Да и сам диктатор, похоже, решил, что лучшим решением будет записать несколько видеообращений ни о чем, а самому убегать куда-нибудь подальше в бункер. Мол, когда кончится, постучите в дверь трижды, тогда и вылезу.

Армии как таковой, которая могла бы по-настоящему хоть что-то противопоставить "вагнеровцам", в России на ее территории банально не нашлось. На въезде в Ростов какие-то паркетные генералы хотели остановить пригожинские колонны небольшой по численности группировке из срочников, но часть из них разбежалась, как только увидела танки на тралах. Лишь единицы решились стрелять и были мгновенно уничтожены. Фактически на этом все сопротивление, которое смогла показать Россия мятежникам, закончилось. Группировка наемников, созданная Путиным для работы за границей за государственные средства, без всякого выстрела захватила штаб северного военного округа, взяла под контроль другие расположенные в городе военные объекты и взяла в заложники офицеров высшего звена. Как на это отреагировала Москва? Правильно, отправила разбираться с мятежниками кадыровцев. Самый мощный отряд спецназа, который никто никогда не видел на передовой. Оказывается, вся проблема состоит в философии Донов. Наверное, каждый боец "Ахмата" представляет себя Ахиллесом, не способным догнать черепаху. А если добраться до нужного объекта невозможно, то лучше вообще никуда не ехать. Значительно веселее просто записывать прикольные видео для тиктока, гоняться за козой и периодически постреливать в воздух – так, страха нагонять.

Смотрите видео пафосного проезда кадыровцев в сторону Ростова:

В Воронежской, Липецкой и Тульской областях колонны пригожинцев вообще чувствовали себя так, будто были уверены в невозможности даже намека на сопротивление. Наемники, чьей основной функцией в последние 9 лет была организация вооруженных мятежей по заказу Кремля, использовали свою давно наработанную тактику – прорывались в столицу для захвата административных зданий, объявлять о новой власти и помогать очередной хунте выстраивать новые порядки.

Пригожин знал, что главный его союзник – скорость, а справиться с задачей нужно до того момента, когда Шойгу и Путин придут в себя и начнут снимать войска с фронта. Так что фактически единственное, что смогли представители парализованной центральной власти – организовать перекрытие трасс и разрывать дороги.

Смотрите видео с описанием тактики обороны городов российскими правоохранителями:

Понятно, что никаких проблем оставленная без охраны техника вагнеровцам не создавала. Как, в принципе, и подчиненные Суровикина из ВКС России, которые предпочитали бомбить дороги с гражданскими автомобилями, лишь бы не задеть мятежников. А вот "вагнеровцы" пилотов не жалели и сбивали чуть ли не каждый объект, оказывавшийся на радаре ПВО.



Сбитый "вагнеровцами" воздушный командный пункт / Фото из российских псевдоСМИ

Могла ли российская авиация наголову разнести колонну вооруженных наемников? Вопрос риторический. Также пригожинское войско могли уничтожить на заправках, где они останавливались. Но их целенаправленно пропускали вплоть до Москвы, въезд в которую охраняли несколько десятков полицейских с автоматами и одним АГСом. Почему же Пригожин не вошел в город и не захватил власть? Остается только догадываться. По некоторым данным, движение колонны остановили даже не угрозами семьям мятежников, а классическим шантажом самого Пригожина – якобы пообещали опубликовать некоторые интимные фото и видео, на которых тот "отдыхает" с мужчинами. Поскольку распространение подобной информации действительно могло поставить крест на роли медиатора конфликтов среди российских элит, ему пришлось уступить. Впрочем, при этом олигарх выторговал продление жизни своему отряду (ведь "вагнеровцев" собирались ликвидировать до 1 июля), остался при всех своих деньгах, а также получил возможность даже не отправиться за попытку мятежа за решетку.



Пригожин якобы спокойно летает в Москву и Санкт-Петербург / Фото российских псевдоСМИ

Так что власти продемонстрировали просто жалкую импотенцию, а Путину пришлось унижаться перед всем миром. И никакие обращения к народу, которые "определят судьбу России", не способны этого исправить, ведь царь теперь ассоциируется у всех со сплошным испуганным ничтожеством.

Группе "Вагнера" придет конец

Что касается последствий мятежа для самого Пригожина, то его, судя по всему, просто отпустили на пенсию с возможной ликвидацией. У путинского гарсона отобрали контракты на обслуживание армии, заставили закрыть целую медиаимперию, распустить армию ольгинских троллей и похоронить ряд проектов, которые тот выполнял для Кремля.

Кроме того, выпестованный Путиным неудачник-бунтовщик может потерять свои позиции в Африке, ведь после откровенных признаний бункерного фюрера в том, что именно Россия финансирует так называемую "ЧВК", Москве нет никакого смысла играть в игру в "ихтамнетов". Все наемники группы "Вагнера" могут продолжать управлять ГРУшниками без каких-либо подставных и посреднических фигур типа Пригожина. Также уже сейчас ясно, что никто никаких перемен в министерстве обороны делать не собирается. То есть Шойгу, Герасимов и другие петушиные фельдмаршалы продолжат сидеть в Москве, не появляться поблизости с линией фронта и отчитываться царю о миллионах уничтоженных "Абрамсов".

Немногих зэков, которые остались в группе "Вагнера", будут уничтожать прямо на фронте, но в составах других подразделений. То же касается львиной доли группировки, которая подпишет контракты с минобороны России. Ликвидировать также будут и тех военнослужащих и офицеров, которые выражали свою поддержку Пригожину.

Чем именно будут заниматься отправляющиеся в Беларусь вагнеровцы, пока неизвестно. Скорее всего, у них не будет доступа к ПВО и танкам, а преступники будут постоянно нуждаться в убийствах и крови. Так что искренние поздравления жителям Осиповичей с пожеланием не выпускать детей и женщин на улицу одних, особенно в темное время суток. Впрочем, никакие меры безопасности не спасут гражданских белорусов от безумных от безнаказанности убийц, а сомнений в том, что у "вагнеровцев" будут всеобъемлющий иммунитет от Лукашенко, нет никаких.

Кроме того, Путину следует понимать, что дорога от Ростова до Москвы значительно более далекая, чем из нового лагеря "вагнеровцев". Более того, на этом пути нет ни рек, ни мостов. И, конечно, никаких войск, которые могли бы дать пригожинцам бой.



"Вагнеровцы" в Беларуси будут сохранять возможность провести молниеносный рейд в Москву / Скриншот Google maps

А вот на фронтах Украины такого отряда, как группа "Вагнера", больше не будет. Как, в принципе, и в памяти россиян. Ведь уже сейчас Кремль начал огромную кампанию по дискредитации пригожинского подразделения. Шайка бандитов, которая получала значительно больше снарядов, чем другие ордынцы, имела авиацию и бронетехнику, а также доступ к неограниченному количеству зэков, потонула в забвении. Военных преступников, "подвиги" которых лично нахваливал Путин, теперь описывают на всех рашистских псевдоСМИ как достаточно посредственных бойцов, никогда бы не преуспевших, если бы не российские спецназовцы. С кладбищ "вагнеровцев" уже начали убирать их символику.

Так что, скорее всего, уже через полгода никто из рашистской орды даже не вспомнит о существовании когда-то известного пригожинско-путинского проекта. Особенно, если самого лидера вагнеровцев "познакомят" с "Новичком".