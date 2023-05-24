Истерика деда продолжается: Пригожин наехал на зятя Шойгу, признал успехи ВСУ и провал "СВО"
Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин снова начал жаловаться на минобороны России. Также он признал, что так называемая "специальная военная операция" его государства с треском провалилась и даже похвалил Вооруженные Силы, назвав их сильной армией.
По меньшей мере с конца лета вагнеровцы не могут захватить Бахмут на Донбассе, из-за чего у их лидера регулярно случаются приступить к истерии. О последних маразматических, комических и других высказываниях Пригожина из его последнего интервью рассказывает 24 Канал.
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О зяте Шойгу
Наибольшее обсуждение в сети вызвал отрывок, на котором главарь террористов рассказывает о зяте главы минобороны России Сергея Шойгу, который якобы "поехал в Арабские эмираты" и "трясет там своими булками".
Также упомянул Пригожин о дочери главы оборонного ведомства России, открывающей форты (укрепление) не за свои деньги.
Кто-то дерется, а кому-то просто нравится кайфовать от жизни,
– пожаловался Пригожин.
Собственно, на протяжении всего интервью он сетовал на российских "бюрократов", ведь они начали войну, но теперь дают заднюю.
Пригожин жалуется на Шойгу, его зятя и дочь: смотрите видео
Об успехах ВСУ
Пригожин отметил тот факт, что Вооруженные Силы наращивают свои мощности и сейчас являются одной из сильнейших армий в мире, которую все знают и вооружают современной техникой: "У них разное вооружение, они работают на любых системах: на советских, на натовских, на чем угодно – все равно успешно".
В то же время, как констатировал главарь вагнеровцев, цели российского вторжения в наше государство – провалились, ведь, в частности, вместо того чтобы "демилитаризировать" Украину, россияне еще больше ее милитаризовали.
Если у них было до начала спецоперации условно 500 танков, теперь у них их пять тысяч. Если воевать тогда умело 20 тысяч бойцов – теперь 400 тысяч. Как же мы ее демилитаризовали? Мы наоборот, хр*н знает как, милитаризовали Украину,
– сказал лидер ЧВК "Вагнера".
Кроме того, он констатировал, что в Вооруженных Силах высок уровень подготовки бойцов, организации и, в частности, работы разведки.
Пригожин заявил о провале "СВО" и успехах украинской армии: просматривайте ролик
Бахмут стал адом для вагнеровцев
- Истерика Пригожина не безосновательна. За столько месяцев боев за Бахмут он потерял близко 100 тысяч бойцов убитыми и ранеными. И об этом говорил не кто-нибудь, а сам президент США Джозеф Байден.
- Вместе с тем от зимы Пригожин чуть ли не каждую неделю заявляет, что его наемники захватили город-крепость и представляет это как большую победу не только в борьбе с ВСУ, но и – МО России, которое не хочет поставлять снаряды ЧВК.
- На официальном уровне в нашем государстве не раз призывали не верить врагу. В частности, на днях секретарь СНБО Алексей Данилов констатировал, что украинская армия контролирует определенную часть Бахмута