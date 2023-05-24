Истерика деда продолжается: Пригожин наехал на зятя Шойгу, признал успехи ВСУ и провал "СВО"

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин снова начал жаловаться на минобороны России. Также он признал, что так называемая "специальная военная операция" его государства с треском провалилась и даже похвалил Вооруженные Силы, назвав их сильной армией.

По меньшей мере с конца лета вагнеровцы не могут захватить Бахмут на Донбассе, из-за чего у их лидера регулярно случаются приступить к истерии. О последних маразматических, комических и других высказываниях Пригожина из его последнего интервью рассказывает 24 Канал.

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О зяте Шойгу

Наибольшее обсуждение в сети вызвал отрывок, на котором главарь террористов рассказывает о зяте главы минобороны России Сергея Шойгу, который якобы "поехал в Арабские эмираты" и "трясет там своими булками".

Также упомянул Пригожин о дочери главы оборонного ведомства России, открывающей форты (укрепление) не за свои деньги.

Кто-то дерется, а кому-то просто нравится кайфовать от жизни,

– пожаловался Пригожин.

Собственно, на протяжении всего интервью он сетовал на российских "бюрократов", ведь они начали войну, но теперь дают заднюю.

Пригожин жалуется на Шойгу, его зятя и дочь: смотрите видео

Об успехах ВСУ

Пригожин отметил тот факт, что Вооруженные Силы наращивают свои мощности и сейчас являются одной из сильнейших армий в мире, которую все знают и вооружают современной техникой: "У них разное вооружение, они работают на любых системах: на советских, на натовских, на чем угодно – все равно успешно".

В то же время, как констатировал главарь вагнеровцев, цели российского вторжения в наше государство – провалились, ведь, в частности, вместо того чтобы "демилитаризировать" Украину, россияне еще больше ее милитаризовали.

Если у них было до начала спецоперации условно 500 танков, теперь у них их пять тысяч. Если воевать тогда умело 20 тысяч бойцов – теперь 400 тысяч. Как же мы ее демилитаризовали? Мы наоборот, хр*н знает как, милитаризовали Украину,

– сказал лидер ЧВК "Вагнера".

Кроме того, он констатировал, что в Вооруженных Силах высок уровень подготовки бойцов, организации и, в частности, работы разведки.

Пригожин заявил о провале "СВО" и успехах украинской армии: просматривайте ролик

Бахмут стал адом для вагнеровцев