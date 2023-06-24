Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он обратил внимание на то, что в своих заявлениях Пригожин акцентирует внимание на очень важной и болезненной для всего мира проблеме.
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"Мы не безумны как Путин"
Пионтковский отметил, что Пригожин во многих своих выступлениях говорит о недопустимости применения ядерного оружия и использовании ядерного шантажа, к которому прибегает Владимир Путин.
Откуда у Пригожина – уголовника, который половину жизни провел в лагере, а затем в бандитской среде, какие-то знания о стратегии. Понятно, что этот абзац ему вписывают какие-то серьезные люди, участвующие в этом мятеже,
– предположил оппозиционный политик.
Андрей Пионтковский обратил внимание на один важный аспект в заявлениях Пригожина: смотрите видео
Когда владелец ЧВК "Вагнера" говорит о недопустимости применения ядерного оружия, это, по его мнению, прежде всего сигнал Запада. Мол, мы не безумны как Путин. И это сигнал также Китаю, который настаивает на отказе от бряцания ядерным оружием, как это делает Путин.
"Поэтому те люди, которые стоят за Пригожиным, интересуются также и внешнеполитическим контекстом", - заключил Андрей Пионтковский.
- В России могут ввести военное положение. Об этом сообщает источник в Совете Федерации. Российские власти обсуждают возможность объявление в стране военного положения. Он добавил, поскольку цель "спецоперации" Пригожина – захват власти в стране, то для предупреждения этого Кремль может прибегнуть к таким мерам.
- В то же время в Москве вероятнее всего будет введен комендантский час. Также по словам мэра города Сергея Собянина, в понедельник, 26 июня, объявлен нерабочим днем. Это связано с "минимизацией рисков". В этот день будут работать только органы власти, предприятия непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса, городские службы.
- На фоне последних событий россияне начали массово покидать страну-агрессор. Так, билетов на самолеты в Тбилиси, Астану и Стамбул уже не осталось. Также раскуплены билеты и на непрямые рейсы. А на вокзале в Ростове-на-Дону наблюдается большое скопление людей, желающих как можно быстрее уехать из города, где полно "вагнеровцев".