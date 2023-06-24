Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він звернув увагу на те, що у своїх заявах Пригожин акцентує на дуже важливій і болючій для усього світу проблемі.

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"Ми не божевільні як Путін"

Піонтковський зауважив, що Пригожин в багатьох своїх виступах говорить про недопустимість застосування ядерної зброї та використання ядерного шантажу, до якого вдається Владімір Путін.

Звідки у Пригожина – карного злочинця, який половину життя провів у таборі, а потім у бандитському середовищі, якісь знання про стратегію. Зрозуміло, що цей абзац йому вписують якісь серйозні люди, які беруть участь у цьому заколоті,

– припустив опозиційний політик.

Зверніть увагу! За інформацією представника партизанського руху "Атеш", ПВК "Вагнера" нібито увійшли до Борисоглєбська у Воронезькій області. В цьому місті розташований склад ядерної зброї, відомий також як "375 об'єкт "С", 12-го управління міноборони Росії. Проте захистити склад сили регулярної армії ймовірно не зможуть, адже буцімто поблизу є дуже мало їхніх сил та засобів. Тому для посилення захисту цього об'єкту росіянам доведеться зняти оперативні резерви з фронту.

Андрій Піонтковський звернув увагу на один важливий аспект в заявах Пригожина: дивіться відео

Коли власник ПВК "Вагнера" говорить про недопустимість застосування ядерної зброї, це, на його думку, насамперед сигнал Заходу. Мовляв, ми не божевільні як Путін. І це сигнал також Китаю, який наголошує на відмові від брязкання ядерною зброєю, як це робить Путін.

"Тому ті люди, які стоять за Пригожиним, цікавляться також і зовнішньополітичним контекстом", – зробив висновок Андрій Піонтковський.

Важливо! Євгеній Пригожин несподівано вирішив припинити свій "похід" на Москву. Зараз найманці ПВК "Вагнера" нібито розвертають свої колони та рухаються у зворотному напрямку – повертаються у польові табори.

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