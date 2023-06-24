Никто не способен на подвиг: как будет действовать ФСБ против "вагнеровцев"

Передовые отряды ЧВК "Вагнера" двигаются по просторам России и заходят в новые области. При этом регулярная армия России спокойно пропускает "вагнеровцев" и не оказывает сопротивления. Однако остановить их могут силы ФСБ, которые пока будто бы находятся на стороне Владимира Путина.

Однако политтехнолог Ростислав Мурзагулов призывает не идеализировать представителей ФСБ. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Офицеры с маникюром

Политолог отметил, что в советское время о работниках органов госбезопасности сложилось представление, как о тех, кто имеет "холодное сердце" и "чистые руки".

Руки у представителей ФСБ уже давно нечисты. В последнее время они занимались обогащением. Они все такие богатые и ухожены, что у всех офицеров ФСБ, начиная с капитана, маникюр на пальцах,

– подчеркнул политтехнолог.

Поэтому ждать, что этот офицер с маникюром побежит на передовую, будет на себе рвать рубашку и скажет, что "защитит нашего родного светоча", не стоит.

"Это другие люди, они не способны на подвиг. Украинцы сейчас способны на подвиг, потому что на их Родину напали и потому, что они борются за правое дело", - подчеркнул Мурзагулов.

Политтехнолог спрогнозировал, на чьей стороне будут представители ФСБ: смотрите видео

Начало конца

Что же касается представителей ФСБ, по его мнению, они не глупые люди и понимают, что никакой правды за ними нет и ни одного правого дела они не защищают. И поэтому сейчас для них будут важны 2 вещи:

как остаться в живых;

как то, что они украли, потихоньку вывезти туда, где их деньги не достанут новые люстрационные власти.

"А всем понятно, что достаточно быстро все это начнет происходить. Потому что это день падения вертикали и официальный день начала конца путинской власти", - отметил политтехнолог.

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