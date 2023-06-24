Проте політтехнолог Ростислав Мурзагулов закликає не ідеалізувати представників ФСБ. Про це він розповів 24 Каналу.

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Офіцери з манікюром

Політолог зауважив, що за радянських часів про працівників органів держбезпеки склалося уявлення, як про тих, хто має "холодне серце" та "чисті руки".

Руки у представників ФСБ вже давно нечисті. Останнім часом вони займались тим, що збагачувались. Вони всі такі багаті та доглянуті, що у У всіх офіцерів ФСБ, починаючи з капітана, манікюр на пальцях,

– підкреслив політтехнолог.

А тому чекати, що цей офіцер з манікюром побіжить на передову, буде на собі рвати сорочку і скаже, що "захистить нашого рідного світоча", не варто.

"Це інші люди, вони не спроможні на подвиг. Українці зараз спроможні на подвиг, тому що на їхню Батьківщину напали і, тому що вони борються за гідну справу", – наголосив Мурзагулов.

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Початок кінця

Що ж стосується представників з ФСБ, на його думку, вони не дурні і розуміють, що жодної правди за ними немає і жодну гідну справу вони не захищають. І тому зараз для них будуть важливі 2 речі:

як залишитися живими;

як те, що вони вкрали, потихеньку вивезти туди, де їх гроші не дістануть нова люстраційна влада.

"А всім зрозуміло, що достатньо швидко все це почне відбуватися. Тому що це – день падіння вертикалі і офіційний день початку кінця путінської влади", – відзначив політтехнолог.

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