Удар ракетой или взрыв на борту: лётчик-инструктор предположил, почему разбился самолет Пригожина
В Тверской области России 23 августа разбился самолет главы ЧВК "Вагнера". В результате авиакатастрофы погибли 10 человек – в частности, Евгений Пригожин. Среди версий авиатрощи – сбитие самолета ПВО, взрывчатка на борту или не такое топливо, как нужно.
Основной версией может быть взрыв на борту, который привел к разрушению самолета и последующей гибели пассажиров, экипажа. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что отвергает версию с топливом.
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"Внешнее влияние – допустим, удар ракетой – возможно. В принципе, тоже может привести к такого рода разрушениям", – сказал Свитан.
Однако военный эксперт считает, что россияне прекрасно понимают, чем может завершиться удар ракеты ЗРК по гражданскому самолету, кто бы там ни находился. Мол, такую команду сложно дать и выполнить.
Теоретически это может быть. Из практики, вероятнее всего, заложение бомбы на борту самого самолета,
– считает полковник ВСУ в запасе.
Какие возможные версии авиакатастрофы самолета Пригожина: смотрите видеоОбратите внимание! Что показала экспертиза тела Пригожина, причастен ли Путин и что будет с "вагнерами" – в нашем телеграме.
Гибель Пригожина: что известно
- Бизнес-джет Евгения Пригожина упал 23 августа в Тверской области. Он направлялся из Санкт-Петербурга в Москву.
- В результате авиакатастрофы погибли 10 человек – члены экипажа и пассажиры. Среди них и глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.
- По предварительным данным, судно могли сбить с ЗРК С-300. Или самолет взорвался из-за бомбы, которая была заложена внутри.
- В Пентагоне отметили, что главу ЧВК "Вагнера", вероятнее всего, действительно убили. Министерство обороны США рассматривает версию, что самолет разбился после того, как на его борту произошел взрыв.
- Аналитики Института изучения войны предполагают, что после гибели "повара Путина" ЧВК "Вагнера" могут уничтожить. А всех вагнеровцев могут перевести в другие частные военные компании.