Удар ракетой или взрыв на борту: лётчик-инструктор предположил, почему разбился самолет Пригожина

В Тверской области России 23 августа разбился самолет главы ЧВК "Вагнера". В результате авиакатастрофы погибли 10 человек – в частности, Евгений Пригожин. Среди версий авиатрощи – сбитие самолета ПВО, взрывчатка на борту или не такое топливо, как нужно.

Основной версией может быть взрыв на борту, который привел к разрушению самолета и последующей гибели пассажиров, экипажа. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что отвергает версию с топливом.

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"Внешнее влияние – допустим, удар ракетой – возможно. В принципе, тоже может привести к такого рода разрушениям", – сказал Свитан.

Однако военный эксперт считает, что россияне прекрасно понимают, чем может завершиться удар ракеты ЗРК по гражданскому самолету, кто бы там ни находился. Мол, такую команду сложно дать и выполнить.

Теоретически это может быть. Из практики, вероятнее всего, заложение бомбы на борту самого самолета,

– считает полковник ВСУ в запасе.

Какие возможные версии авиакатастрофы самолета Пригожина: смотрите видео

Гибель Пригожина: что известно

Бизнес-джет Евгения Пригожина упал 23 августа в Тверской области. Он направлялся из Санкт-Петербурга в Москву.

В результате авиакатастрофы погибли 10 человек – члены экипажа и пассажиры. Среди них и глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

По предварительным данным, судно могли сбить с ЗРК С-300. Или самолет взорвался из-за бомбы, которая была заложена внутри.

В Пентагоне отметили, что главу ЧВК "Вагнера", вероятнее всего, действительно убили. Министерство обороны США рассматривает версию, что самолет разбился после того, как на его борту произошел взрыв.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что после гибели "повара Путина" ЧВК "Вагнера" могут уничтожить. А всех вагнеровцев могут перевести в другие частные военные компании.