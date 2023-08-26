Пригожин всегда конспирировал свои авиаперелеты, однако незадолго до аварии все изменилось

В сети до сих пор продолжают появляться видео последних минут жизни Евгения Пригожина. А в СМИ предоставляют доказательства того, что катастрофу его самолета спланировали кремлевские власти.

"Помешанный" на конспирации своих авиаперелетов, Пригожин в последнее время был вынужден отказаться от своей привычки. Об этом позаботились в Кремле, пишут в российских СМИ, передает 24 Канал.

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Был "параноиком"

Очевидно, основатель ЧВК "Вагнер" прекрасно понимал, что он – цель для многих "недругов". Поэтому, пользуясь поддержкой Кремля, он позволял себе неслыханные меры конспирации. Так, Пригожин никогда не передвигался на одном и том же самолете. За время путешествия, скажем, из точки А в точку Б он мог менять несколько самолетов.

Кроме того, покойник заставлял пилотов постоянно менять маршруты, запутывать их таким образом, чтобы невозможно было угадать, где он планирует приземлиться. Также Пригожин приказывал уничтожать после каждого полета список находившихся на борту людей. Такую привилегию политик имел даже некоторое время после мятежа.

Впрочем, в последние недели все изменилось.

Блату настал конец

У Пригожина отобрали статус "вип". Незадолго до крушения Росавиация и ряд других служб запретили самолетам Пригожина менять маршруты. Теперь он должен был летать по заранее определенному направлению. К тому же покойнику уже больше не позволяли уничтожать сведения о пассажирах его самолетов.

Роковая встреча

За сутки до падения самолета главарь вагнеровцев мог побывать на приеме у кремлевского диктатора. Пригожин планировал вылететь из Москвы в Санкт-Петербург еще 22 августа вечером, однако в последний момент рейс отменили, мол, это произошло из-за встречи с Путиным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков эту информацию опроверг. Однако напомним, что Песков не впервые лжет. Когда-то он также опровергал встречу Пригожина и Путина в Кремле после мятежа вагнеровцев. Однако впоследствии ее подтвердил сам российский диктатор.

На борту самолета было фото Путина

В сети появилось еще одно видео с падающим бизнес-джетом Пригожина Embraer-135.

"Приземление" Пригожина: новое видео

Также телеграм-канал опубликовал фото изнутри самолета Пригожина за семь часов до катастрофы. Там видны фото Путина в шлеме летчика и подборка книг о стрелковом оружии.

С Путиным на борту / Фото российский телеграм-канал

Российские силовики все еще ищут "черный ящик" из разбитого самолета. Его могли найти и забрать наемники "Вагнера".

Пригожин погиб