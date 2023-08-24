За ним не будут скучать, – Тихановская прокомментировала смерть Пригожина
Смерть руководителя и основателя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина, организовавшего в июне неудачный мятеж со своими наемниками, официально подтвердили. Об инциденте стало известно вечером 23 августа.
Основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин погиб в результате падения самолета в Тверской области. Белорусские СМИ пишут, что опозиционерка Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала его смерть. 24 Канал.
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По Пригожину не будут скучать
Светлана Тихановская написала, что Пригожин был убийцей и именно так его нужно запомнить. Также она отметила, что в Беларуси по нему не будут скучать.
Мы ожидаем ликвидации группировки "Вагнера" в Беларуси, что уменьшит угрозу для нашей страны и соседей,
– сказала она.
Смерть Пригожина показала, чего стоят "гарантии безопасности" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Именно он выступил главным "переговорщиком", когда в России происходил бунт вагнеровцев во главе с Евгением Пригожиным.
Белорусский диктатор смог пообещать главе "Вагнера" такие "гарантии безопасности", что тот отказался от своего "марша на Москву" и развернул колонны наемников в обратном направлении. Очевидно, он смог их только пообещать, но не обеспечить их исполнение.
Смерть Пригожина: последние новости
- Вечером 23 августа российский прокремлевский телеканал "Россия 24" сообщил о смерти Евгения Пригожина. Кроме прокремлевского телеканала разные российские телеграмм-каналы и СМИ со ссылками на "вагнеровцев" также сообщали о ликвидации террориста.
- После гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе Владимир Путин лишился едва ли не единственного человека, который был способен бросить ему вызов. Этой смертью кремлевский диктатор сильно испугает всех своих потенциальных оппонентов. В краткосрочной перспективе смерть Пригожина никак не отразится на ситуации на фронте. Кадровым российским военным на него безразлично, а "вагнеровцев" уже давно нет в Украине.
- Перед падением самолета Пригожина очевидцы слышали два мощных взрыва. Известно, что у самолета отвалилось крыло и стабилизатор. Они упали неподалеку от заброшенной фермы в селе Куженкино в Тверской области.