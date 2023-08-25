Врагов хватало, – политолог предположил, кто хотел бы убрать Пригожина и Уткина
Частный самолет Евгения Пригожина потерпел крушение, а точнее был сбит российским ЗРК над Тверской областью. Смерть владельца борта и его ближайшего подчиненного ставит крест на будущем "Вагнера".
Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Валентин Гладких. По его мнению, к гибели Пригожина могут быть причастны люди, с которыми он имел конфликт.
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Пригожин – битая карта
Можно сказать с уверенностью, что самолет с Пригожиным уничтожили люди, которые причинил много вреда его "марш на Москву".
"Смерть предводителя "Вагнера" была неизбежна. После завершения своего мятежа он стал побитой картой, которую должны были выбросить в "отбой". Он сыграл свою роль и был уже никому не нужен", – убежден политолог.
При этом значительно более значимой в этом случае является не смерть медийного лица "Вагнера", а смерть реального создателя этой группировки неонациста Дмитрия Уткина. Именно она ставит окончательный крест на будущем "Вагнеру".
Кто стоит за убийством предводителя "Вагнера"
Пригожину хватало врагов, но вероятнее всего, что к его убийству причастны самые высокие чиновники русской армии, которых он неоднократно критиковал.
"О ликвидации такого уровня Сергей Шойгу и Валерий Герасимов должны были сообщить Владимиру Путину вперед. Хотя именно после пригожинского мятежа в России начинает появляться все больше автономных субъектов, которые не согласовывают с ним свои действия", – предположил Гладких.
Именно события двухмесячной давности окончательно пошатнули баланс сил, существовавший внутри российских силовиков и армии. Это очень неприятный сигнал для российского государства, свидетельствующий о приближении еще большей смуты.
Валентин Гладких об убийстве предводителя "Вагнера": смотрите видео
Что известно о смерти Пригожина
- Сообщения о том, что самолет военного преступника упал в Тверской области, поступило вечером 23 августа. Почти сразу же появилась информация, что Пригожин был на нем во время падения.
- Уже через несколько часов российские власти подтвердили гибель главы "Вагнера". По их словам, его тело опознали "по особым приметам".
- В то же время в сети появилось видео, на котором было видно следы от запуска ракеты, которая могла поразить борт. Предполагают, что это могло быть ЗРК С-300, что практически исключает возможность случайной авиакатастрофы. Это подтверждает и внезапное исчезновение с радаров пригожинского самолета.
- На следующий день после инцидента гибель главы "Вагнера" прокомментировал Путин, подчеркнув, что в своей жизни тот допустил серьезные ошибки. Такой комментарий является более чем красноречивым намеком на то, что за убийством Пригожина мог стоять Кремль.