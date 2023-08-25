Врагов хватало, – политолог предположил, кто хотел бы убрать Пригожина и Уткина

Частный самолет Евгения Пригожина потерпел крушение, а точнее был сбит российским ЗРК над Тверской областью. Смерть владельца борта и его ближайшего подчиненного ставит крест на будущем "Вагнера".

Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Валентин Гладких. По его мнению, к гибели Пригожина могут быть причастны люди, с которыми он имел конфликт.

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Пригожин – битая карта

Можно сказать с уверенностью, что самолет с Пригожиным уничтожили люди, которые причинил много вреда его "марш на Москву".

"Смерть предводителя "Вагнера" была неизбежна. После завершения своего мятежа он стал побитой картой, которую должны были выбросить в "отбой". Он сыграл свою роль и был уже никому не нужен", – убежден политолог.

При этом значительно более значимой в этом случае является не смерть медийного лица "Вагнера", а смерть реального создателя этой группировки неонациста Дмитрия Уткина. Именно она ставит окончательный крест на будущем "Вагнеру".

Кто стоит за убийством предводителя "Вагнера"

Пригожину хватало врагов, но вероятнее всего, что к его убийству причастны самые высокие чиновники русской армии, которых он неоднократно критиковал.

"О ликвидации такого уровня Сергей Шойгу и Валерий Герасимов должны были сообщить Владимиру Путину вперед. Хотя именно после пригожинского мятежа в России начинает появляться все больше автономных субъектов, которые не согласовывают с ним свои действия", – предположил Гладких.

Именно события двухмесячной давности окончательно пошатнули баланс сил, существовавший внутри российских силовиков и армии. Это очень неприятный сигнал для российского государства, свидетельствующий о приближении еще большей смуты.

Валентин Гладких об убийстве предводителя "Вагнера": смотрите видео

Что известно о смерти Пригожина