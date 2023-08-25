Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог Валентин Гладких. На його думку, до загибелі Пригожина можуть бути причетними люди, із якими він мав конфлікт.

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Пригожин – бита карта

Можна сказати з впевненістю, що літак із Пригожиним знищили люди, які були не задоволені його "маршем на Москву".

"Смерть ватажка "Вагнера" була неминучою. Після завершення свого заколоту він став побитою картою, яку мали викинути у "відбій". Він відіграв свою роль і був уже нікому не потрібним", – переконаний політолог.

При цьому, значно більш значущою в цьому випадку є не смерть медійного обличчя "Вагнера", а смерть реального творця цього угруповання неонациста Дмітрія Уткіна. Саме вона ставить остаточний хрест на майбутньому "Вагнера".

Хто стоїть за вбивством ватажка "Вагнера"

Пригожину не бракувало ворогів, але найімовірніше, що до його вбивства причетні найвищі посадовці російської армії, яких він неодноразово критикував.

"Про ліквідацію такого рівня Сєргєй Шойгу і Валєрій Герасімов мали повідомити Владіміра Путіна наперед. Хоча саме після пригожинського заколоту в Росії починає з'являтися дедалі більше автономних суб'єктів, які не погоджують із ним свої дії", – припустив Гладких.

Саме події двомісячної давнини остаточно похитнули баланс сил, який існував всередині російських силовиків та армії. Це дуже неприємний сигнал для російської держави, який може свідчити про наближення нової смути.

Валентин Гладких про вбивство ватажка "Вагнера": дивіться відео

Що відомо про смерть Пригожина