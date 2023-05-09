Пригожин посетовал, что с позиций в Бахмуте сбежала бригада минобороны России: в ВСУ подтвердили

Глава преступной организации ППК "Вагнер" Пригожин обвинил отдельных российских военных руководителей в измене и заявил, что одно из подразделений регулярных войск России оставил свои позиции в Бахмуте.

Пригожин также еще раз пожаловался на отсутствие боеприпасов.Соответствующее видео распространила его прессслужба, информирует 24 Канал. Похоже, предводитель уже не справляется со своим стрессом на фоне беспомощности и невозможности захватить Бахмут.

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Сегодня одно из подразделений министерства обороны России сбежало с одного из наших флангов, бросив позиции. Сбежали все и обнажили фронт шириной почти в 2 километра и глубиной 500 метров. Хорошо, мы его заблокировали кое-как,

– рассказал он в видеозаписи.