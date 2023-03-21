Пригожин продолжает паниковать: военный эксперт объяснил, что беспокоит руководителя "вагнеровцев"

Руководитель ЧВК "Вагнер" Пригожин продолжает заниматься полезным делом – сеять панику среди оккупантов. Правда, теперь он делает это не так агрессивно.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. На самом деле Пригожин эффективно использует медиаресурс для достижения своих целей.

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Пригожин продолжает паниковать

Мусиенко отметил, что Пригожин продолжает паниковать, писать письма, делать это в разной манере. Раньше в более агрессивной, ныне – в более спокойной. Ему дают понять, что после появившейся накануне визита Си в Москву информации, что "вагнеровцы" убили 9 граждан Китая в Африке, это достаточно серьезный "минус".

Пригожин получит "на орехи" и "вагнеровцы" так же,

– заметил военный эксперт.

Мусиенко объяснил, что беспокоит Пригожина: смотрите видео

Влияние Бахмута на ЧВК "Вагнера"

Он продолжил, что в Бахмуте наши силы продолжают удерживать оборону. Это непросто. Об этом говорил и командующий Сухопутными войсками Сырский, делавший предварительное сообщение о том, что враг пытается прорываться в центр, наши силы отбивают атаки, удерживают позиции.

"Здесь особо добавить и нечего, но у "вагнеровцев" возникает обеспокоенность, что долгое время они штурмуют позиции Бахмута, наши силы отражают это. Может случиться так, что наше свежее подкрепление будет подходить, а враг будет истощаться, и мы сумеем локально, точечно нанести где-то контрудары", - подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его словам, это не будет то контрнаступление, о котором говорят. Однако это может быть успешная локальная, точечная контратака украинских сил на каком-нибудь направлении на Востоке. Это вполне возможно, потому что мы такое видели и раньше, когда враг активно наступал и как только где-то истощался, допускал ошибки, наши силы этим воспользовались.

Я приведу вам пример, чтобы не быть голословным. Вспомните Белогоровку. После наступления российских войск на Северодонецк, Лисичанск мы подошли и удержали этот плацдарм, выбили оттуда врага. Это было. Не исключено, что это может быть и под Бахмутом, и в другой точке,

– подчеркнул Мусиенко.

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