Задача Пригожина – спасти свою "империю": что потерял вагнеровец после неудачного мятежа

Евгений Пригожин исчез с радаров и сейчас его местонахождение доподлинно неизвестно. Вероятно, вагнеровец сейчас активно спасает свою "империю", потому что первые значительные потери он уже понес.

Это 24 Каналу предположил оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он пояснил, что будет с наемниками Пригожина и выгодно ли его ликвидировать.

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Без денег и медиа

Первая и самая главная проблема Пригожина – деньги. Он потерял часть финансирования из российского бюджета. Речь идет о сумме, которую на днях озвучил российский диктатор Путин – на содержание ЧВК ушло более 86 миллиардов рублей, что "превышает бюджет Новосибирска".

"Что касается медийной части империи – он ее уже потерял. По крайней мере, эта группа "Патриот" пока не действует и ищет нового владельца. Говорят, что это будет группа Ковальчука – большой медиахолдинг в России", – предположил оппозиционный журналист.

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Вагнеровцев отправят на фронт

Пригожин попрощается со своими заграничными подразделениями ЧВК. По информации Игоря Яковенко, есть приказ перевести их в другое командование в Сирии, Мали и другие африканские страны. В частности, 30 июня иностранные СМИ сообщали об атаке беспилотников базы ЧВК "Вагнера" в Ливии.

"По поводу остального – он занят какой-то инфраструктурой в Беларуси, куда можно релоцировать часть ЧВК "Вагнера". Там для них строят лагеря. И именно для этого он "челночит" между Санкт-Петербургом, Москвой и Беларусью", – предположил он.

Напомним, 26 июня в СМИ появилась информация, что в Осиповичах Могилевской области Беларуси начали строить лагеря для размещения наемников ЧВК "Вагнера". Один такой может вместить до 8 тысяч человек. Впрочем, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" на тот момент не подтверждала эту информацию. Да и сам белорусский диктатор Лукашенко тоже это опроверг.

По другим наемникам Яковенко предполагает, что их могут присоединить к основной части российской оккупационной армии. Однако существенного усиления это не принесет.

"Смысл ЧВК был в том, что группировка руководствовалась достаточно опытным Уткиным, он же "Вагнер". А те, кто сейчас руководит армией в России, смысла от этих профессионалов будет ноль. Они станут такими же "200", как и срочники", – добавил он.

Пригожина пока не ликвидируют

По данным украинской разведки, российская ФСБ получила приказ ликвидировать Пригожина. Впрочем, на это пока могут не решиться в стране-террористке.

Я не думаю, что кто-то сейчас решится ликвидировать Пригожина. Будет достаточно неприятным резонансом для боеспособности оккупационной армии. Многие сочувствуют Пригожину. Поэтому и мятеж не был подавлен силой,

– добавил Яковенко.

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