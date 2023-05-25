"Молодой Жириновский" и герой для россиян: как Пригожин набирает политический рейтинг
Не достигнув поставленной задачи полностью захватить Бахмут, Евгений Пригожин уже некоторое время готовит основу своей политической карьеры. Все неудачи на Бахмутском направлении "повар Путина" планомерно сбрасывал на минобороны. Одновременно с этим он критиковал практически всю политическую верхушку России.
Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, сейчас Пригожин играет роль некоего обличителя российской политической элиты. Все для того, чтобы самоутвердиться и между строк продвинуть людям политическую альтернативу в виде себя.
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"Политические баллы"
Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин на днях заявил, что якобы его наемники "захватили" Бахмут. В Украине эту информацию официально опровергли. Более того, ВСУ сейчас продвигаются, имеют успехи на флангах и контролируют часть города. Несмотря на это, "повар Путина" вполне сможет так называемой "победой" заработать себе политические баллы.
Сегодня Пригожин пытается разоблачать политиков, их родственников и т.д. Правда, делает он это не из-за праведных целей, а из-за желания получить большую поддержку в России.
Он обвиняет в поражениях России тех, кого и так россияне не любят – руководство. Тем более военное руководство. А он (Пригожин – 24 Канал) сидит или делает вид, что сидит в окопах. К тому же о нем нельзя сказать, что он специально разоблачает всех, потому что завидует из-за бедности. Он человек не бедный,
– отметила Ольга Романова.
Для россиян Евгений Пригожин сейчас выступает неким героем. Предпочтения русского общества остаются неизменными – преступники, террористы, пыточники.
"Он полностью занял нишу "молодого Жириновского", когда он в начале 2000-х выступал со слоганом "я за бедных, я за россиян", – подытожила журналистка.
Ольга Романова о "политических баллах" для Пригожина: смотрите видео
Новая истерика Пригожина на фоне собственных неудач: что известно
- Не в первый и не последний раз Евгений Пригожин начал жаловаться на минобороны России. По его словам, так называемая "специальная операция", начатая 24 февраля 2022 года Россия, позорно провалилась.
- Но на этом "повар Путина" не остановился. Он даже признал мощность ВСУ, назвав украинскую армию одной из сильнейших в мире Более того, добавил, что у Вооруженных Сил есть самое разное оружие – и старое, и современное. Причем сам Пригожин подчеркнул, что украинские воины хорошо справляются как с одной, так и с другой.
- Темами непосредственно о войне все не завершилось. Евгений Пригожин вспомнил зятя Сергея Шойгу, раскритиковав его за отдых в Арабских Эмиратах. Не забыл главарь ЧВК "Вагнера" и о дочери ШойгУ, которая будто покупает какие-то очень дорогие активы, ни дня не работая в бизнесе.
- Честно говоря, неудивительно, что Пригожин уже несколько месяцев активно поливает грязью военно-политическое руководство России и их ближнее окружение. Вагнеровцы в Бахмуте вообще не могут похвастаться успехами. Они разве уничтожили сам город, это и есть единственное их "достижение". С лета 2022 года ведутся сложные бои за город. Боевики смогли частично захватить Бахмут, однако главную цель – взять город полностью до 9 мая вагнеровцы так и не выполнили. Поэтому с этого времени периодически Пригожин заявляет о захвате города и выход ЧВК из него. Пока не подтвержден ни один из этих тезисов.