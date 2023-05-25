"Молодой Жириновский" и герой для россиян: как Пригожин набирает политический рейтинг

Не достигнув поставленной задачи полностью захватить Бахмут, Евгений Пригожин уже некоторое время готовит основу своей политической карьеры. Все неудачи на Бахмутском направлении "повар Путина" планомерно сбрасывал на минобороны. Одновременно с этим он критиковал практически всю политическую верхушку России.

Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, сейчас Пригожин играет роль некоего обличителя российской политической элиты. Все для того, чтобы самоутвердиться и между строк продвинуть людям политическую альтернативу в виде себя.

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"Политические баллы"

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин на днях заявил, что якобы его наемники "захватили" Бахмут. В Украине эту информацию официально опровергли. Более того, ВСУ сейчас продвигаются, имеют успехи на флангах и контролируют часть города. Несмотря на это, "повар Путина" вполне сможет так называемой "победой" заработать себе политические баллы.

Сегодня Пригожин пытается разоблачать политиков, их родственников и т.д. Правда, делает он это не из-за праведных целей, а из-за желания получить большую поддержку в России.

Он обвиняет в поражениях России тех, кого и так россияне не любят – руководство. Тем более военное руководство. А он (Пригожин – 24 Канал) сидит или делает вид, что сидит в окопах. К тому же о нем нельзя сказать, что он специально разоблачает всех, потому что завидует из-за бедности. Он человек не бедный,

– отметила Ольга Романова.

Для россиян Евгений Пригожин сейчас выступает неким героем. Предпочтения русского общества остаются неизменными – преступники, террористы, пыточники.

"Он полностью занял нишу "молодого Жириновского", когда он в начале 2000-х выступал со слоганом "я за бедных, я за россиян", – подытожила журналистка.

Ольга Романова о "политических баллах" для Пригожина: смотрите видео

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