Путин видит в Пригожине угрозу: станут ли они конкурентами

Политическая фигура Евгения Пригожина в России носит довольно специфический характер. Пока он выгоден Владимиру Путину, он делает все, что хочет, но когда он станет ненужным, его без колебаний убьют.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" Валерий Клочок. По его словам, Пригожин вышел в публичную плоскость, что свидетельствует о его политических амбициях.

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Пригожин может стать политиком

Валерий Клочок рассказал, что Евгений Пригожин – это представитель нацистских взглядов на России, а тех, кто поддерживает такие взгляды, там много. Фактически, он и Владимир Путин будут конкурировать на одном политическом поле.

Путин – это классический нацист, который сегодня пропагандирует то, что Россия является самой высокой нацией на планете и она должна бороться со всем западным миром, чтобы не допустить распространения демократии, потому что Запад несет демократию, а Россия – это тоталитаризм и диктатура.

– сказал Клочок.

В этой ситуации Пригожин является конкурентом Путина, и он это понимает. Но сейчас Пригожин выгоден и выполняет свою функцию "транзитного кошелька" от различных государственных и бизнес-структур на ведение войны.

Частная армия Пригожина имеет свою популярность среди наемников, потому что таким образом они получают шанс неплохо заработать. Учитывая то, что в России сложная экономическая ситуация и растет уровень безработицы, армия Пригожина будет и дальше популярной.

Путин подтягивает политических фигур к себе

Валерий Клочок убежден, что на фоне скандала с секретарем совбеза России Николаем Патрушевым, желающим посадить в кресло премьера своего сына, Путин начинает приближать к себе других политиков. Так, стало известно, что происходили переговоры Путина с городским главой Москвы Сергеем Собяниным.

Валерий Клочок рассказывает о будущем политического проекта Пригожина: смотрите видео

Руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" уверен, что Путин и его окружение, не претендующее и не имеющее политических амбиций в будущем решат - давать жизнь политическому проекту Пригожина или нет.

В то же время, Валерий Клочок не уверен, что Пригожин может стать серьезной политической фигурой. По его мнению, он может заменить собой Владимира Жириновского и такой проект нужен России.

Но какова судьба проекта Жириновского? 5 – 7 % ему бросали как собаке на проживание из денег, которые получал государственный бюджет и он сосуществовал вместе с другими политическими проектами,

– сказал Клочок.

Эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" убежден, что судьба Пригожина полностью в руках Путина, а в нужный момент "коллективный Путин" примет решение – нужен Пригожин дальше или нет.

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