Неизвестно, для кого это страшнее, – Зеленский о будущем ЧВК "Вагнера" после смерти Пригожина

Вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа. Без него наемники могут представлять угрозу и для России с Беларусью.

Об этом во время совместной с премьером Норвегии пресс-конференции в Киеве заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал. В свою очередь, в Польше уже говорят о вероятности роста количества провокаций от вагнеровцев.

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ЧВК "Вагнера" может стать угрозой для России

Президент отметил, что украинские воины показали, что ЧВК "Вагнера" – такой же враг.

Наверное, 20 тысяч – по-моему, это то, что осталось от вагнеровцев, – 20 тысяч неконтролируемых людей. Здесь нужно подумать, для кого это страшнее: для Украины, для Белоруси, для Польши, а может и для России. Никто не знает,

– заявил Зеленский.

Комментируя гибель Пригожина в авиакатастрофе, он отметил, что есть "суд в Гааге или Божий суд, а у России есть альтернатива – президент Путин". Мол, кремлевский диктатор наказал предводителя ЧВК "Вагнера" за попытку мятежа, которую он совершил в июне.

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В Польше готовятся к провокациям

По информации Onet, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что после смерти Пригожина контроль над ЧВК "Вагнера" перейдет непосредственно к Кремлю, что делает ее более потенциально опасной.

Я не буду комментировать, совпадение это или нет. Думаю, поляки способны ответить на это сами. Кураторство над группой "Вагнера" переходит непосредственно к президенту Путину. Пусть каждый теперь сам для себя ответит, является ли группа "Вагнера", дислоцирующаяся в Беларуси, большей или меньшей угрозой,

– заявил глава польского правительства.

Моравецкий добавил, что, безусловно, под наблюдением Путина ЧВК "Вагнера" будет еще больше использоваться для провокаций, шантажа, нападений и "всяческих движений в подрыве политики безопасности".