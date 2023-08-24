Гибель Пригожина: у Зеленского отреагировали на падение самолета предводителя ЧВК "Вагнера"

В России 23 августа упал самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Он подписал себе смертный приговор, когда поверил кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, быстрое подтверждение смерти Пригожина выглядит странно.

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Начинается смутное время

Подоляк отреагировал на падение самолета Пригожина.

Относительно Пригожина: нужно подождать развеяния тумана войны... Однако очевидно, что Путин никому не прощает собственного зверского страха – именно такого, который обнулил его в июне 2023-го, – и ждал момента,

– отметил чиновник.

Он добавил, что также очевидно, что Пригожин подписал себе особый смертный приговор в тот момент, когда поверил в странные "гарантии Лукашенко" и не менее абсурдное "честное слово" Путина.

"Показательное устранение Пригожина и командования "Вагнера" через 2 месяца после попытки переворота – это сигнал от Путина российским элитам перед выборами 2024 года: "Бойтесь! Нелояльность равна смерти". Но также это сигнал российским военным: "героев СВО" не будет. Если не украинский трибунал, то пуля от ФСБ", – заявил советник главы ОП.

В комментарии одному из российских СМИ Подоляк отметил, что крайне странно выглядит стремительное подтверждение представителями Росавиации гибели Пригожина. Ведь обычно после авиакатастроф требуется время, чтобы точно сопоставить, кто точно был на борту.

"Поэтому здесь одно из двух: или сознательно знают и умышленно сообщают, потому что за нелояльность – смерть. Или это шоковая реакция и, как следствие, нарушение внутренних протоколов. Однако, если авиакатастрофа произошла, то она безусловно подтверждает, что начался новый этап во внутренний политике России. Начинается "смутное время" с многочисленными смертями", – считает политик.

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Что известно о смерти Пригожина