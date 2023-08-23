Пригожин борется за Африку: контролирует ли Путин действия главаря "Вагнера"

После однодневного мятежа в России и каникул в Беларуси Евгений Пригожин неожиданно оказался в Африке. Глава ЧВК "Вагнера" стремится сохранить свою власть хотя бы там.

Российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, согласовал ли Пригожин свои действия с Владимиром Путиным.

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"Я думаю, они не общаются – не "царское" дело общаться с Пригожиным. Вероятно, Путин ему ставит общую задачу – удержать, расширить Африку и выкачать побольше денег из нее", – отметила Романова.

Почему Пригожин оказался в Африке: смотрите видео 24 Канала

В то же время Пригожин имеет свои интересы. Он воюет "за свою Африку", поскольку у него отобрали украинский фронт и Беларусь, а также хотят заменить вагнеровцев другими ЧВК в Африке.

Почему Пригожина не ликвидировали

В новом видеообращении Евгений Пригожин заявил, что ищет себе "богатырей", чтобы сделать Россию "еще большей", а Африку – "еще свободнее".

Неоднократно звучали предположения, что руководителя ЧВК "Вагнера" после его "переворота" могут уничтожить. Однако до сих пор этого почему-то не произошло.

"Вряд ли ему простили – просто он пока нужен. Не будет приносить пользу – ликвидируют", – констатировала Романова.

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