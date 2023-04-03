Ключевые бои за логистические пути, – военный эксперт опроверг фейк Пригожина о Бахмуте

Создается впечатление, что владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин берет Бахмут по несколько раз в месяц. На днях он в очередной раз заявил о захвате Бахмута, только с небольшой ремаркой – взятие города произошло "юридически".

Однако бред Пригожина не имеет ничего общего с реальностью, бои в Бахмуте продолжаются. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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Военный эксперт сообщил, что бои до сих пор ведутся в Бахмуте, как в центре города, так и в его окрестностях. Ключевые бои сейчас продолжаются за логистическую дорогу, соединяющую "большую землю" с городом-крепостью.

Там у наших воинов есть определенные достижения и не позволяют российским оккупантам и наемникам ППК "Вагнера" продвигаться вперед. А значит, все необходимое для защитников Бахмута поставляется, и соответственно есть возможность вывозить наших раненых военнослужащих с территории населенного пункта,

– добавил спикер.

У окупантов большие потери

По словам Селезнева, ВСУ в Бахмуте сейчас реализуют огромную составляющую украинской обороны – уничтожают врага, его технику и артиллерию.

В городских застройках штурмовые отряды несут намного большие потери, чем воины, которые держат оборонительные рубежи на территории населенного пункта, отметил эксперт.

К тому же полевые дороги на Бахмутском направлении из-за погодных условий превратились в сплошную грязь, сообщил Селезнев. Следовательно, следует быть очень осторожными в оценках и сообщениях, где именно проходят логистические пути украинской обороны.

Ведь, чем меньше знает враг, тем безопаснее для наших воинов,

– подчеркнул спикер.

Селезнев рассказал о ситуации на Бахмутском направлении: смотреть видео