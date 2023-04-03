Ключевые бои за логистические пути, – военный эксперт опроверг фейк Пригожина о Бахмуте
Создается впечатление, что владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин берет Бахмут по несколько раз в месяц. На днях он в очередной раз заявил о захвате Бахмута, только с небольшой ремаркой – взятие города произошло "юридически".
Однако бред Пригожина не имеет ничего общего с реальностью, бои в Бахмуте продолжаются. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.
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Военный эксперт сообщил, что бои до сих пор ведутся в Бахмуте, как в центре города, так и в его окрестностях. Ключевые бои сейчас продолжаются за логистическую дорогу, соединяющую "большую землю" с городом-крепостью.
Там у наших воинов есть определенные достижения и не позволяют российским оккупантам и наемникам ППК "Вагнера" продвигаться вперед. А значит, все необходимое для защитников Бахмута поставляется, и соответственно есть возможность вывозить наших раненых военнослужащих с территории населенного пункта,
– добавил спикер.
У окупантов большие потери
По словам Селезнева, ВСУ в Бахмуте сейчас реализуют огромную составляющую украинской обороны – уничтожают врага, его технику и артиллерию.
В городских застройках штурмовые отряды несут намного большие потери, чем воины, которые держат оборонительные рубежи на территории населенного пункта, отметил эксперт.
К тому же полевые дороги на Бахмутском направлении из-за погодных условий превратились в сплошную грязь, сообщил Селезнев. Следовательно, следует быть очень осторожными в оценках и сообщениях, где именно проходят логистические пути украинской обороны.
Ведь, чем меньше знает враг, тем безопаснее для наших воинов,
– подчеркнул спикер.
Ложь Пригожина о взятии Бахмута
- Вечером 2 апреля вагнеровский наставник Пригожин записал видео, на котором рассказал, что его наемники "юридически взяли Бахмут". Доказательством этому якобы являлось то, что российский оккупант вывесил флаг над администрацией города.
- Генерал Александр Сырский опроверг этот фейк. Более того, заявил, что враг в военном смысле ослабевает, так что вынужден использовать силу пропаганды.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что россияне далеки от взятия Бахмута. Они просто прицепили флаг "над каким-то унитазом, прикрепили его к стороне неизвестного, повесили тряпку и сказали, что взяли город".