Однак марення Пригожина не мають нічого спільного з реальністю, бої в Бахмуті тривають. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов.
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Військовий експерт повідомив, що бої досі точаться в Бахмуті, як в центрі міста, так і на його околицях. Ключові бої зараз тривають за логістичну дорогу, що з'єднує "велику землю" з містом-фортецею.
Там наші воїни мають певні здобутки і не дозволяють російським окупантам та найманцям ПВК "Вагнера" просуватися вперед. А отже все необхідне для оборонців Бахмута постачається, і відповідно є можливість вивозити наших поранених військовослужбовців з території населеного пункту,
– додав спікер.
В окупантів великі втрати
За словами Селезньова, ЗСУ в Бахмуті зараз реалізовують величезну складову української оборони – нищать ворога, його техніку й артилерію.
В міських забудовах штурмові загони зазнають набагато більших втрат, ніж воїни, що тримають оборонні рубежі на території населеного пункту, зауважив експерт.
До того ж польові дороги на Бахмутському напрямку через погодні умови перетворилися на суцільну багнюку, повідомив Селезньов. Тож варто бути дуже обережними в оцінках і повідомленнях, де саме проходять логістичні шляхи української оборони.
Адже, що менше знає ворог, тим більш безпечно для наших воїнів,
– наголосив спікер.
Брехня Пригожина про взяття Бахмута
- Увечері 2 квітня вагнерівський наставник Пригожин записав відео, на якому розповів, що його найманці "юридично взяли Бахмут". Доказом цьому нібито стало те, що російський окупант вивісив прапор над адміністрацією міста.
- Генерал Олександр Сирський спростував цей фейк. Ба більше, заявив, що ворог у воєнному сенсі слабшає, отже змушений використовувати силу пропаганди.
- Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що росіяни далекі від взяття Бахмута. Вони просто причепили прапор "над якимось унітазом, прикріпили його до сторони невідомо чого, повісили ганчірку і сказали, що взяли місто".