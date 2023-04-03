Однак марення Пригожина не мають нічого спільного з реальністю, бої в Бахмуті тривають. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

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Військовий експерт повідомив, що бої досі точаться в Бахмуті, як в центрі міста, так і на його околицях. Ключові бої зараз тривають за логістичну дорогу, що з'єднує "велику землю" з містом-фортецею.

Там наші воїни мають певні здобутки і не дозволяють російським окупантам та найманцям ПВК "Вагнера" просуватися вперед. А отже все необхідне для оборонців Бахмута постачається, і відповідно є можливість вивозити наших поранених військовослужбовців з території населеного пункту,

– додав спікер.

В окупантів великі втрати

За словами Селезньова, ЗСУ в Бахмуті зараз реалізовують величезну складову української оборони – нищать ворога, його техніку й артилерію.

В міських забудовах штурмові загони зазнають набагато більших втрат, ніж воїни, що тримають оборонні рубежі на території населеного пункту, зауважив експерт.

До того ж польові дороги на Бахмутському напрямку через погодні умови перетворилися на суцільну багнюку, повідомив Селезньов. Тож варто бути дуже обережними в оцінках і повідомленнях, де саме проходять логістичні шляхи української оборони.

Адже, що менше знає ворог, тим більш безпечно для наших воїнів,

– наголосив спікер.

Селезньов розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивитись відео