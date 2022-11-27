Кадыров активизировался, Пригожина пытаются ослабить: что происходит в России – анализ ISW

Российское войско само по себе уже давно утратило авторитет, как и минобороны. Сейчас одеяло на себя перетянул Пригожин. Но его хватку, похоже, пытаются ослабить.

Такое мнение высказывают аналитики из Института по изучению войны. В новом отчете сообщили, что российские чиновники хотят несколько "приземлить" Пригожина, чью ЧВК "Вагнера" хотят признать террористической организацией. Для этого занимаются продвижением параллельных военных структур.

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Пригожин хотят лишить монополии

Как бы это ни странно ни звучало, но на рынке частных военных компаний может появиться еще один игрок. Согласно данным ГУР МО, прокремлевского бизнесмена Армена Саркисяна, связанного с Виктором Януковичем, несколько "повысили". Его назначили "администратором" тюрем на оккупированных Россией территориях Украины.

В ведомстве отметили, что у Саркисяна есть намерение создать новую "частную военную компанию". Занимается спонсорством усилий своего земляка армянский бизнесмен Самвел Карапетян. Заметим, что последний владелец холдинговой компании "Ташир", которая является давним субподрядчиком "Газпрома".

По данным ГУР, план Саркисяна с основания своей частной военной структуры – попытка создать противовес фактической монополии Пригожина в этой сфере. В ведомстве отмечают, что армянин мог получить одобрение от российских чиновников. Хоть соответствующие военные компании все еще считаются незаконными на территории России. Но это не мешает в том же Петербурге полностью легально действовать в центре Пригожина.

Вовлеченность Кадырова растет

Накануне Рамзан Кадыров рассказал, что встречался с Владимиром Путиным. Мол, они обсуждали участие подразделений из Чечни в войне против Украины. Кроме того, поднимался вопрос о создании новых российских военных подразделений и подразделений росгвардии, в которых будут чеченцы.

Составители отчета отмечают, что Кадыров на регулярной основе пытается параллельно продвигать военные структуры в Чечне. Более того, официальные лица в Кремле могут продолжать поддерживать как структуры Кадырова, так и усилия Саркисяна. Ведь это позволит противодействовать влиянию Пригожина, который набирает обороты.

Сам Пригожин отлично устроился. Он использует свою ЧВК "Вагнер", чтобы подкреплять власть. Более того, он регулярно заявляет, что без его вагнеровцев достичь успехов на фронте Россия не смогла бы.

У вагнеровцев серьезные проблемы

Заметим, что за одну ночь вагнеровцы-заключенные убили более 15 мобилизованных. Известно, что инцидент произошел на позиции, расположенной вблизи Белогоровки. Между бойцами разразился конфликт, в результате которого более десятка "мобиков" пополнил статистику потерь.

Собственно, этого могло бы не произойти, если бы Путин не сделал условный подарок Пригожину. Он позволил пополнять ЧВК "Вагнера" мобилизованными. Таким образом, у "повара Путина" появилась возможность сначала гнать в бой "пушечное мясо", а затем – своих боевиков.

Накануне Пригожин решил запугать Европарламент, стремящийся включить ЧВК "Вагнера" в список террористических организаций. Он продемонстрировал окровавленную кувалду, которую назвал "информационным кейсом" для якобы роспуска Европарламента.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун объяснил, почему россияне настолько сильно хотят захватить Бахмут. По его словам, в городе – водозабор, от которого зависит весь Донецк, а также конгломерат. Он отметил, что до начала активной фазы боев водозабор работал. А вот с начала поставки воды прекратилась. Донецк остался без воды, тепла и канализации.

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