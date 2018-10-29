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      Приянка Чопра отметила девичник в бутике Tiffany & Co: фото

      58 Читати новину українською
      Приянка Чопра
      Приянка Чопра / Instagram / @ hypemy

      Индийская модель Приянка Чопра недавно стала невестой популярного исполнителя Ника Джонаса. Накануне свадьбы, которая состоится в ноябре, звезда решила устроить девичник для ближайших подруг в Нью-Йорке.

      Бутик Tiffany & Co стал для счастливой Приянки Чопры особым местом, ведь после двух месяцев отношений Ник сделал предложение женщине с кольцом Tiffany. Чтобы отпраздновать последние девчачьи посиделки в качестве незамужней, подружки прилетели в мегаполис аж из Индии.

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      Подготовка к девичнику Приянки Чопры / Instagram-Stories

      Для вечеринки невеста Приянка Чопра надела серебристое платье с перьями от Marchesa и классические лаковые туфли-лодочки Christian Louboutin бежевого цвета.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Hype Malaysia (@hypemy)

       

      Напомним, что Ник Джонас сделал предложение своей любимой Приянке, которая старше его на 10 лет, в июле этого года. Помолвка Приянки и Ника прошли в родном городе актрисы Мумбаи. Пара соединила свои судьбы в одном из храмов по национальным индийским традициям.

      Теги: LifeStyle Голливуд Звездные свадьбы
      Источник: 24 канал
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