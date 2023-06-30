Приказ военкомата появиться в 10-дневный срок: есть ли ответственность для нарушителей

В Киеве Оболонский территориальный ТЦК приказал явиться в военкомат не только мужчинам, которые получили повестки, но и всем военнообязанным. Причем сделать это следует в 10-дневный срок.

В случае неисполнение нарушителям "пригрозили "Открыть против них уголовное дело за уклонение. Однако, является ли такое решение законным - вопрос. Разобраться с этим помог адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак.

Смотрите также Совет сузил возможности отсрочки: под ударом имеющие родственников с инвалидностью

Они (военнокоматы) по сути извещают население, что сейчас проходят мобилизационные мероприятия, однако обязанности для населения прибывать в ТЦК не имеет, поскольку такое уведомление не является повесткой,

– отметил юрист Андрей Новак.

Адвокат уточнил, что тех лиц, у которых нет повестки и не придут в ТЦК, не смогут привлечь к ответственности. Ведь единственное законное требование прибыть в ТЦК – повестка, за которую военнообязанный расписался в получении.

Цель действий ТЦК

"Подобные приказы ТЦК издают всякий раз, как продолжается действие военного положения и мобилизации. Основная цель – повторное оповещение военнообязанных для дальнейшей явки в ТЦК", – добавил Новак.

Этим приказом в военкомате также призывают мужчин приступить к службе во время мобилизации независимо от месяца их пребывания на военном учете.

В каких регионах издали подобные приказы

Кроме Оболонского ТЦК в Киеве, где распечатанный приказ даже начали расклеивать возле домов и подъездов, документ подписал начальник Ивано-Франковского областного ТЦК и СП.

Речь идет о том, что все мужчины призывного возраста должны явиться в городские ТЦК в течение 10 дней.

Впоследствии в ТЦК объяснили, что приказ издают всякий раз, когда продолжают военное положение и мобилизацию.

Повестки не могут вручить через родственников, а также лицам, имеющим бронь. Повестка также может быть выдана не по месту прописки, однако медкомиссию придется пройти по месту учета.