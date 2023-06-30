У разі невиконання порушникам "пригрозили" відкрити проти них кримінальну справу за ухилянство. Однак, чи є таке рішення законним – питання. Розібратись з цим допоміг адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак.
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Вони (військкомати) по суті сповіщають населення, що наразі відбуваються мобілізаційні заходи, однак обов'язку для населення прибувати до ТЦК не має, оскільки таке сповіщення не являється повісткою,
– зазначив юрист Андрій Новак.
Адвокат уточнив, що тих осіб, які не мають повістки та не прийдуть до ТЦК, не зможуть притягнути до відповідальності. Адже, єдина законна вимога прибути до ТЦК – повістка, за яку військовозобов'язаний розписався в отриманні.
Мета дій ТЦК
"Подібні накази ТЦК видають щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації. Основна мета – повторне оповіщення військовозобов'язаних для подальшої явки в ТЦК", – додав Новак.
Цим наказом у військкоматі також закликають чоловіків стати до служби під час мобілізації незалежно від місяця їхнього перебування на військовому обліку.
У яких регіонах видали подібні накази
- Окрім Оболонського ТЦК у Києві, де роздрукований наказ навіть почали розклеювати біля будинків та підʼїздів, подібний документ підписав начальник Івано-Франківського обласного ТЦК та СП.
- Мовиться про те, що усі чоловіки призивного віку повинні з'явитись у міські ТЦК протягом 10 днів.
- Згодом у ТЦК пояснили, що наказ видають кожного разу, коли продовжують воєнний стан та мобілізацію.