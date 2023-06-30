У разі невиконання порушникам "пригрозили" відкрити проти них кримінальну справу за ухилянство. Однак, чи є таке рішення законним – питання. Розібратись з цим допоміг адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак.

Дивіться також Рада звузила можливості відстрочки: під ударом ті, хто має родичів з інвалідністю

Вони (військкомати) по суті сповіщають населення, що наразі відбуваються мобілізаційні заходи, однак обов'язку для населення прибувати до ТЦК не має, оскільки таке сповіщення не являється повісткою,

– зазначив юрист Андрій Новак.

Адвокат уточнив, що тих осіб, які не мають повістки та не прийдуть до ТЦК, не зможуть притягнути до відповідальності. Адже, єдина законна вимога прибути до ТЦК – повістка, за яку військовозобов'язаний розписався в отриманні.

Мета дій ТЦК

"Подібні накази ТЦК видають щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації. Основна мета – повторне оповіщення військовозобов'язаних для подальшої явки в ТЦК", – додав Новак.

Цим наказом у військкоматі також закликають чоловіків стати до служби під час мобілізації незалежно від місяця їхнього перебування на військовому обліку.

Зверніть увагу! Повістки не можуть вручити через родичів, а також особам, які мають бронь. Повістку також можуть видати не за місцем прописки, однак медкомісію доведеться пройти за місцем обліку.

У яких регіонах видали подібні накази