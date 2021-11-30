Приказ сложить оружие и не сопротивляться: будут судить экс-командующего ВМС Украины
Источник:Офис генпрокурора
В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего контрадмирала командующего Военно-Морских Сил ВСУ. Ему инкриминируют государственную измену и создание преступной организации.
Обвиняемый был назначен командующим ВМС ВСУ 1 марта 2014 года. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента.
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Обязанностью контрадмирала должно быть отражение агрессии с моря
В обязанности командующего входило сдерживание, локализация и нейтрализация вооруженных конфликтов. При необходимости контрадмирал должен был дать отпор вооруженной агрессии с моря как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими подразделениями.
Военный пошел на сотрудничество с агрессором во время оккупации Крыма. Он заявил перед личным составом и СМИ, что не будет выполнять решения украинской власти, но будет подчиняться приказам "самопровозглашенных руководителей Крыма".
Командующий приказал военным подразделениям сложить оружие
Командующий приказал военным подразделениям сложить оружие и пойти под подчинение государству-агрессору.Обратите внимание! Санкция статьи о государственной измене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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Коротко о последних случаях сотрудничества с оккупантами:
- СБУ расследует дело о вероятной госизмене главы Нацбюро по расследованию авиационных событий. Подозревают, что он мог сотрудничать с Россией и вести по ее заданию подрывную деятельность.
- В Винницкой области разоблачили чиновника одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ. Он собирал секретные данные по оборонным объектам.
- Также хотел продать данные об оборонных разработках и житель Николаева. Информация касалась кораблестроения.