Удар по Львову: хирург показал фрагмент "Кинжала", который повредил органы одному из раненых

Россия на рассвете 4 сентября атаковала Львов ракетами и дронами. Враг запустил по городу "Кинжалы".

Львовский хирург, заведующий первого хирургического отделения Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи Гнат Герич показал обломок российской баллистической ракеты, который вытащил из органов раненого в результате атаки.

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Хирург показал обломок российской ракеты, который вытащил из органов пострадавшего

Фрагмент баллистической ракеты, который повредил легкое, магистральный сосуд и позвоночник,

– написал хирург.

Перед этим он рассказал, что в результате российской атаки во Львове много тяжелых раненых.



Хирург показал обломок "Кинжала", который вытащил из тела пациента / скриншот 24 Канала

Официально власти не говорили, сколько ракет "Кинжал" враг запустил по Львову. Однако мониторы написали, что было две аэробаллистические ракеты комплекса Х-47м2 "Кинжал", которые враг выпустил с двух бортов МиГ-31К из Тульской области России. Вражеское оружие достигло Львова, вероятно, ориентировочно в 05:47 4 сентября.

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К сожалению, в результате российского удара известно о 64 раненых, из них 8 – дети.

Руководитель анестезиологической службы Первого медицинского объединения Львова Наталья Матолинец сообщила, что 11 пациентов находятся в критическом состоянии. Львовян призвали сдавать кровь для пострадавших.