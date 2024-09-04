Львівський хірург, завідувач першого хірургічного відділення Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Гнат Герич показав уламок російської балістичної ракети, який витягнув з органів пораненого внаслідок атаки.

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Хірург показав уламок російської ракети, який витягнув з органів постраждалого

Фрагмент балістичної ракети, який ушкодив легеню, магістральну судину та хребет,

– написав хірург.

Перед цим він розповів, що внаслідок російської атаки у Львові багато важких поранених.



Хірург показав уламок "Кинджала", який витягнув з тіла пацієнта / скриншот 24 Каналу

Офіційно влада не говорила, скільки ракет "Кинджал" ворог запустив по Львову. Проте монітори написали, що було дві аеробалістичні ракети комплексу Х-47м2 "Кинджал", які ворог випустив з двох бортів МіГ-31К з Тульської області Росії. Ворожа зброя досягла Львова, ймовірно, орієнтовно о 05:47 4 вересня.

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На жаль, внаслідок російського удару відомо про 64 поранених, з них 8 – діти.

Керівник анестезіологічної служби Першого медичного об'єднання Львова Наталія Матолінець повідомила, що 11 пацієнтів перебувають в критичному стані. Львів'ян закликали здавати кров для постраждалих.