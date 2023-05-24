В Запорожье россиянам было "горячо": пачками вывозили ликвидированных и раненых
На территории временно оккупированного Запорожья россиянам было довольно тревожно. Только за сутки 23 мая у врагов были потери, ликвидации их группировок и мест базирования.
Иван Федоров рассказал в эфире телемарафона, где россиян постигла гибель на этот раз. Следует отметить, что на фоне потерь россияне на Запорожье в первую очередь мобилизуют коллаборантов.
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Какие потери оккупантов в Запорожье
Городской глава Мелитополя объяснил, что у оккупантов не все хорошо.
Только за последние сутки (23 мая – 24 Канал) мы можем перечислять их потери, ликвидацию их группировок и их базировок. Такое было сегодня (23 мая – 24 Канал) в Белозерке, откуда они просто пачками вывозили "двухсотых" и "трехсотых",
– рассказал Иван Федоров.
По его словам, оккупантов везли как в больницу во временно оккупированном Мелитополе, так и в военные госпитали, которые россияне разместили в украинских захваченных школах.
"Такая же ситуация была в Пологах, где их командная группировка также была уничтожена. После этого они "уралами" вывозили своих бывших военных и сделали братскую могилу..." – рассказал Федоров.
По его словам, такая же ситуация в нескольких других населённых пунктах на Запорожской линии фронта.
Последние новости из Запорожья
- Иван Федоров рассказал, что у россиян не все хорошо, и они тесно строят линии обороны в Запорожье.
- В частности, пройдут не только левый берег Днепра, а всю запорожскую линию фронта. В основном это Васильевское, Токмак. Там уже большое количество сельхозугодий, которые заминировали враги. Они продолжают это делать.
- По словам Федорова, оккупанты на наших полях роют свои окопы, делают бетонные укрытия. Мэр Мелитополя отметил, что с ужасом представляет, сколько времени это придется убирать Украине после деоккупации территорий.