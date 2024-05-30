В Минобороны ответили, будет ли Резерв+ альтернативой военному билету

Минобороны 18 мая запустило приложение для военнообязанных Резерв+. В министерстве сообщили, что в нем, в частности, будет доступен военно-учетный документ.

По словам представителей структуры, документ в Резерв+ будет иметь такую же юридическую силу, как и обычный военный документ. То есть, он будет работать похожим образом, как и всем известная Дия. В случае проверки достаточно будет показать экран своего смартфона.

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Документы в Резерв+

Сейчас Минобороны работает над внедрением в приложение Резерв+ военно-учетного документа, который имел бы такую же юридическую силу, как и приписное или военный билет. Пока такого функционала не реализовано, однако в будущем о его доступности сообщат отдельно.

В структуре рассказали, что уже с 18 июня в приложении появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.

Важно! Ранее в Министерстве обороны отметили, что через мобильное приложение украинцам повестки не будут рассылать повестки

Приложение Резерв+: новости

Минобороны 29 мая сообщило, что исправило ошибку, из-за которой в приложении Резерв+ некоторые граждане имели статус "в розыске". Его безосновательно получили более 700 тысяч граждан – в том числе и действующие военнослужащие. Это было обусловлено ошибкой внутри госреестра "Оберег".

В ТЦК рассказали, что после обновления данных граждане могут удалить Резерв+, однако данные все равно останутся в реестре. Лицо, что обновила данные могут вызвать в военкомат с помощью повестки или иным способом.

В период до 16 июля военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные. Касается это, в частности, украинцев, которые 10, а то и 20 лет назад выехали за границу. Такие лица до сих пор остаются гражданами Украины, поэтому должны следовать законодательству.

. Более того, структура не ведет работу над таким функционалом. Дело в том, что нет соответствующего законодательного решения ни на одном из уровней.