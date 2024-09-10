Ценные и достаточно точные: какие цели Кремль может выбрать для иранских ракет

Иран передал России баллистические ракеты. Страна-агрессор может применять это оружие для атак по территории Украины.

Вероятно, Иран предоставил России более 200 ракет Fateh-360. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что количество похожего типа вооружения в Тегеране ограничено, однако массовое производство оружия там хорошо налажено.

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Сколько Россия может получить ракет

Давид Шарп заметил, что Россия интересовалась иранским оружием еще с начала полномасштабного вторжения 2022 года. Возможно, это повлияло на расширение производства и увеличение запасов в Иране.

Я думаю, что Россия в течение года может получить несколько сотен баллистических ракет. О тысяче единиц такого типа вооружения не говорится, ведь изготовить такое количество за короткий срок почти невозможно,

– отметил военный обозреватель.

Он отметил, что даже сотни Fateh-360 могут нанести значительный ущерб. Это точная ракета, изготовление которой дорого стоит. Вероятно, Россия таким видом вооружения будет атаковать только конкретные очень важные объекты, в частности энергетическую инфраструктуру.

Давид Шарп добавил, что ракеты, которые Иран передал России имеют дальность 120 километров, однако, чтобы избежать рисков уничтожения, оккупанты могут осуществлять запуск с недосягаемых для ВСУ территорий. Поэтому радиус действия иранских баллистических ракет может достигать 70 – 90 километров по гражданским и военным объектам Украины.

Обратите внимание! Член иранского парламента Ахмад Бахшаеш Ардестани признал, что Иран отправил в Россию баллистические ракеты, хотя власти официально это отрицают. Он заявил, что Ирану приходится обменивать ракеты и дроны на сою и пшеницу от России в рамках бартерной сделки.