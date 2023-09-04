У нас большая территория, Россия не сможет уничтожить ядерным оружием всю Украину, – Резников

Министр обороны Алексей Резников высказался по поводу возможного применения ядерного оружия Россией по территории Украины. Он подчеркнул, что даже, таким образом, оккупанты не смогут уничтожить наше государство.

Глава Минобороны отметил, что территория нашего государства достаточно велика. Поэтому нет такого оружия, которое смогло бы полностью уничтожить Украину.

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Резников высказался о возможном применении ядерного оружия

Резников подчеркнул, что пока неизвестно, в каком именно состоянии находится российское ядерное оружие, ведь последнее испытание они проводили аж в 1998 году на полигоне в Казахстане. Он также подчеркнул, что ни одна ядерная бомба не справится сопротивление украинцев.

Не существует ядерного оружия, которое уничтожит столь великую страну. У нас большая территория,

– подчеркнул министр.

Резников также отметил, что те преступления, которые оккупанты совершили на Востоке и Юге Украины, где преимущественно жило русскоязычное население, а именно Харьковская область, а также города Волноваха, Мариуполь заставили тех людей ненавидеть россиян, воевать и сопротивляться. Глава Минобороны отметил, что оккупантам военные преступления "никто не простит и не подарит".

"Уже поколения растут, для которых россиянин – это враг. Они на десятилетия прокляты для всего мира, а прокляты не могут выиграть, это нереально", – рассказал он.

Резников также отметил, что в самой стране-агрессорке начались интересные внутренние процессы. По его словам, вся эта история с вагнеровцами и Пригожиным – это проявление накопленного внутреннего раскола.

В заключение Резников подчеркнул, что в России началась настоящая "смута". Он также спрогнозировал, что весь мир еще увидит "раскол Российской империи на разные куски по национальному признаку", а вместе с этим возникнет и "парад суверенитетов".

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