Угрозы путина применить ядерное оружие: Свитан акцентировал, какой будет реакция мира
Страны мира смогут проследить намерения россии по применению ядерного оружия. Этот процесс имеет ряд технологических этапов, во время которых можно предотвратить катастрофу.
Если путин не прекратит соответствующую подготовку к более радикальным действиям, по россии могут нанести превентивные ядерные удары. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Разведка отреагирует
Эксперт убежден, что если в кремле будет принято решение о применении любого типа ядерного оружия, сразу начнут действовать представители разведок стран мира.
Любую команду на запуск цепочки применения ядерного оружия сразу проследят. Учитывая эти заявления и подготовку стран НАТО, США, Китая и Индии в противодействии активности путина, вероятнее всего, какая-то из стран нанесет превентивный удар по центрам принятия решений,
– объяснил специалист.
По его словам, под возможным ударом может оказаться кремль, или то место, где будет находиться путин и вся цепочка принятия решений еще до применения ядерного оружия как такового.
"Готовность стран НАТО и Китая нанести удар по цепочкам, по которым будут проходить ядерные заряды – так же есть. Это "ядерное лобби" нашего мира, которое не допустит какого-либо применения такого оружия, поскольку это точно приведет к мощной ядерной войне вселенского масштаба", – указал обозреватель.
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Возможные последствия
По мнению Свитана, даже применение тактического оружия может запустить цепочку определенных изменений, которые нельзя будет контролировать.
Скорее всего, почти стопроцентно какая-то из стран нанесет превентивный ядерный удар... После него в россии некому будет оправдывать "ядерные" действия путина. Превентивный удар уничтожит практически все центры принятия решений и, скорее всего, уничтожит всю российскую армию на всей территории россии,
– добавил эксперт.
По его словам, проследить начало процесса подготовки к применению ядерного оружия можно раньше времени, поскольку все ядерные заряды хранятся в так называемых "холодильниках", в которых очень много систем безопасности.
"Ядерный заряд – это не простая взрывчатка. То есть должны быть специальные склады, на которых могут ее размещать. Есть система, которая "сводит" ядерный заряд с взрывателем. То есть, есть целые заводы по сбору ядерного заряда, перемещения их в ракеты и другие носители. Так что это очень длинная система подготовки к взрыву ядерного заряда", – резюмировал специалист.
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Кремль угрожает "ядеркой": последние новости
- Президент США Джо Байден 17 сентября предупредил владимира путина о серьезных последствиях от применения ядерного и химического оружия.
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- Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что уже на следующей неделе путин может объявить ядерную войну, и президенту США Джо Байдену придется принять "сложное решение".
- Кроме того, Папа Римский Франциск отреагировал на ядерный шантаж путина, назвав слова главы кремля "безумием".
- 25 сентября стало известно, что российское руководство получило новое предупреждение от США, что столкнется с "катастрофическими последствиями", если применит ядерное оружие в Украине. США и партнеры заявляют, что "дадут решительный ответ" кремлю.
- 29 сентября представитель ГУР Вадим Скибицкий назвал "очень высокой" угрозу применения тактического ядерного оружия. Об этом он сказал в комментарии The Guardian.