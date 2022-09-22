Путин может применять ядерное оружие, – политолог назвал важную причину

В москве почти не осталось политических рычагов, чтобы эффективно влиять на другие страны на международной арене. Ядерный шантаж кремля будет побуждать мир лишить россию оружия массового поражения.

Если путин решится на ядерный удар, пострадать может не Украина, а одна из стран НАТО. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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Угрозы массового поражения

Эксперт убежден, что на сегодняшний день в россии останется единственный политический инструмент на международной арене – это применение ядерного оружия .

К этому довольно серьезно относятся, в частности, США. Если путин действительно оторван от реальности и когда он думает, что "если в мире не будет россии, то зачем этот мир", я допускаю, что он может применить ядерное оружие. И применить он его может в отношении одной из стран-членов НАТО,

– объяснил Вигиринский.

По его словам, в такой ситуации важно понимать, что будет после этого с россией и каким будет ответ цивилизованных стран.

"Если путин является разбойником, который может применять ядерное оружие в отношении тех стран, которые им не владеют, или которые взяли обязательства и не атаковали россию, то рф является той страной, которую этого ядерного оружия нужно лишить. Это должен быть конечный результат, поскольку кремль угрожает оружием массового уничтожения», – добавил обозреватель.

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Кремлевские обещания

Аналитик отметил, что заявления путина о псевдореферендумах и мобилизации нельзя сопоставить с теми словами, которые он озвучивал "дружественным" москве странам и правительствам на саммите ШОС.

Он с ними торгует и имеет некоторые финансовые отношения. Все идет достаточно постепенно. В частности, Казахстан, Армения и Турция и отдельные банки уже отказываются обслуживать российскую платежную систему "мир". По мере российского обострения и "ужесточения" позиции, основанной на своем мировоззрении, путин фактически подставляет те страны, на основе которых функционирует российская экономика,

– считает политолог.

По его мнению, Китай и Индия просто не могут не реагировать на факт "присоединения" к россии новых территорий, если они призывают к тому, чтобы прекратить войну против Украины.

Путин сознательно идет на обострение. Он идет вопреки интересам тех стран, которых москва считает союзниками и рассчитывает на их поддержку. Тогда россия будет одинокой, с закрытыми рынками, закрытыми границами, с отсутствием партнеров, с которыми можно проводить торговые операции. Россия не настолько сильна, как путину кажется", – резюмировал Вигиринский.

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