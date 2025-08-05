Россия продолжает свои угрозы ядерным оружием. Президент США Дональд Трамп осознает, что делает Кремль. В частности, Москва оскорбляет американского лидера.

Поэтому все ведет к принятию Трампом принципиальных решений относительно России. Это 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Какие решения может принять Трамп?

Михаил Подоляк отметил, что российская пропаганда продолжает свои пустые угрозы. Трамп в ответ на это заявляет, что они "заходят на опасную территорию". Американский президент показывает Владимиру Путину, что ставки будут подниматься.

Будет правильно, если США примут важные решения относительно России. Нет причин ожидать, что Кремль изменит свое поведение. Поэтому Трампу стоит ввести санкции, а также другой уровень поставок оружия. Форматы могут быть разные. Например, покупка оружия в больших объемах. Европа готова к этому.

Мне очень нравится, что Россия так или иначе начинает масштабно лично оскорблять Трампа. Потому что они начинают говорить откровенно, искренне о том, что они думают о США, о Трампе. То есть они уже не маскируются, что якобы они готовы к перезагрузке отношений со Штатами и так далее,

– подчеркнул чиновник.

Трамп достаточно быстро осознает, что делает Россия. То есть начинает его оскорблять. Это приведет к тем последствиям, которые нужно ввести относительно России. В частности, к принятию вторичных санкций.

Все сегодня постепенно идет к принятию принципиального решения. Или Россию дожмем все вместе до определенных стратегических последствий для Кремля, или Москва окончательно хаотизирует глобальное пространство, тогда для всех возникают существенные риски. Украина же не может за всех отвечать,

– добавил советник председателя ОПУ.

Напомним, Дональд Трамп приказал разместить 2 атомные подводные лодки ближе к России после ряда заявлений заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева. По словам американского лидера, они сейчас "очень близко к России".